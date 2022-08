Emma Marrone, meritato relax in montagna: quanto costa l’hotel che ha scelto

Emma Marrone continua a godersi il tanto meritato relax in montagna: sapete quanto costa l’hotel che ha scelto per il soggiorno?

C’è chi ha scelto il mare – e ce lo conferma la mamma di Chiara Ferragni che non ha badato a spese per le sue vacanze – e chi, invece, ha voluto godersi il tanto meritato relax in montagna. Non parliamo solo di Ilary Blasi, che prima di partire per la Croazia, ha trascorso un po’ di tempo sulle Dolomiti e nel paese d’origine dei suoi genitori, ma anche di Emma Marrone.

Così come Ilary Blasi, anche Emma Marrone ha scelto di trascorrere le sue vacanze al fresco. Quale montagna, quindi, se non le Dolomiti? Anche l’ex vincitrice di Amici, infatti, ha voluto passare un po’ di tempo in montagna, non perdendo occasione di poter documentare ogni cosa col suo pubblico.

Tra scatti immersi nella natura, deliziose piscine all’aperto e molto altro ancora, Emma Marrone continua a godersi il tanto meritato relax. Il prossimo anno, infatti, sarà un anno decisamente impegnativo per lei e per sostenerlo al meglio, non può fare a meno di ricaricare per bene le pile. Quello che, però, adesso vi chiediamo è: siete curiosi di sapere quanto costa l’hotel che ha scelto per il suo soggiorno sulle Dolomiti? Scopriamolo insieme.

Emma Marrone in montagna: quanto costa una notte nell’hotel di lusso?

Pochi giorni ancora ed Emma Marrone ritornerà alla sua vita di sempre. C’è tanto che l’aspetta: a partire dalla nuova casa ancora da arredare completamente fino a tutte le ultime novità lavorative. Insomma, sembrerebbe proprio che sarà un anno decisamente impegnativo! Prima, però, di dedicarsi anima e corpo ai suoi nuovi impegni, l’ex vincitrice di Amici ha voluto rifocillarsi – insieme ad una compagnia da urlo – qualche giorno in montagna. Sul suo canale social ufficiale, la cantante salentina non perde occasione di poter condividere ogni cosa col suo pubblico, che dal canto suo non può fare a meno di apprezzare e godere della bellezza del posto.

Come dicevamo precedentemente, Emma Marrone ha scelto come meta della sua vacanze le splendide Dolomiti. E così, tra gite ad alta quota, splendida paesaggi naturali ed incredibili tintarelle, l’ex di Amici si sta godendo questi giorni di montagna. Siete curiosi, però, di sapere quanto costa una notte nell’hotel scelto? Stando a quanto si apprende, sembrerebbe che la Marrone abbia voluto soggiornare in un prestigioso albergo della zona fondato nel 1912 con una Spa panoramica e una piscina interna ed esterna. Insomma, un vero paradiso!

La camera scelta da Emma Marrone per il suo soggiorno è una vera e propria suite, provvista di letto abbastanza enorme, una vista mozzafiato e un’area salotto. Insomma, altro che relax! A quanto ammonta tutto questo? Sembrerebbe che il costo per una notte sola sia di 760 euro.

Cosa ne pensate?