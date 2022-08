L’ex di Amici è stato ricoverato per un malore: come sta adesso

Concerto annullato per l’ex protagonista di Amici, ricoverato in ospedale per un malore: quali sono le sue attuali condizioni.

Ad aggiungersi all’elenco degli artisti che in questo periodo hanno dovuto cancellare un concerto a causa di problemi personali, c’è anche un amatissimo ex allievo di Amici. Il giovane ha iniziato ad accusare dei forti dolori allo stomaco che non gli hanno permesso di esibirsi.

“Purtroppo stamattina mi sono svegliato con dolori lancinanti allo stomaco e sono stato ricoverato in ospedale per una presunta appendicite. Per tale ragione non potrò partecipare questa sera al concerto a Calvi”, ha rivelato in una storia su Instagram. Una notizia che ha lasciato moltissimi a bocca aperta considerando il grande seguito del giovane artista.

Il suo percorso ad Amici è stato molto apprezzato dal pubblico che ha potuto ascoltare i testi dei brani da lui scritti e ammirarne la profondità oltre che le innegabili doti musicali. Nella scuola più famosa d’Italia è stato allievo di Anna Pettinelli che lo ha voluto nella propria squadra al Serale. Capito di chi parliamo?

Amici, ricoverato per problemi di salute: come sta ora il giovane cantante

L’artista che in questi giorni è stato costretto a prendersi una pausa è il bravissimo Crytical alias Francesco Paone. Entrato nel talent di Canale 5 grazie ad una sfida vinta contro Tommaso, il rapper ha proseguito la sua avventura arrivando fino alla quarta puntata del Serale.

Prima di essere eliminato, Stash gli ha fatto un’entusiasmante proposta di lavoro, ricordate? Accortosi del grande talento, il cantante dei The Kolors è stato felicissimo di offrirgli l’opportunità di aprire i concerti della sua band. Attualmente impegnato in vari concerti, l’altro giorno Crytical è stato costretto a cancellare quello previsto a Calvi a seguito di dolori lancinanti allo stomaco, come ha spiegato sui stesso attraverso i propri canali social.

Nelle ore successive ha poi tranquillizzato i fan sulle sue condizioni spiegando di star meglio con il dovuto riposo e le cure necessarie: “Spero di rimettermi al più presto. Quando ho un po’ di dolore mi riguardo le foto dei nostri concerti e magicamente la mia testa si dimentica di tutto. A presto”.

In un altro aggiornamento ha poi annunciato che la fase più difficile sembra ormai passata: “Mi sembra doveroso avvisarvi che le mie condizioni fisiche sono migliorate. Qualche giorno di riposo e ripartiamo più forti di prima, ci vediamo in tour”.

L’appuntamento è ora fissato alle prossime date che sono il 3 settembre a Pescara ed il 10 settembre a Villa D’Agri, in provincia di Potenza.

In bocca al lupo al talentuoso Francesco affinché possa rimettersi al più presto e tornare a far sognare con la sua strepitosa musica.