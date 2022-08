Ilary Blasi e Francesco Totti, colpo basso: questo nessuno se l’aspettava

Ilary Blasi e Francesco Totti: un vero e proprio colpo basso, questo nessuno se l’aspettava.

La separazione di Ilary Blasi e Francesco Totti è sulla bocca di tutti. Da quando è stata annunciata non si parla d’altro. La coppia che sembrava essere destinata a stare insieme si è spezzata. Sono circolate molte voci e notizie sui possibili motivi che avrebbero portato alla rottura.

Ormai è noto che l’ex capitano della Roma abbia un’altra donna o comunque abbia iniziato un’altra frequentazione, frequentazione che avrebbe portato alla separazione. Totti avrebbe iniziato a vedere Noemi Bocchi circa un anno fa, quando la prima volta l’ha vista mentre giocava una partita a padel. Informazioni che diversi settimanali, come Chi diretto da Alfonso Signorini, hanno rilasciato con tanto di foto.

Si dice che tra Noemi e Francesco ci sia una sorta di accordo, ovvero mantenere ancora segreta la relazione e mostrarsi soltanto dopo l’ufficializzazione del divorzio con la Blasi. Naturalmente si tratta soltanto di indiscrezioni. Si dice anche che, dal canto della conduttrice, potrebbe arrivare un’intervista in cui racconterà ogni cosa. Sta di fatto che il gossip non si è mai fermato da quando la separazione è stata rivelata. Nelle ultime ore è accaduto qualcosa del tutto inaspettato, un vero e proprio colpo basso.

Ilary Blasi e Totti, colpo basso: quello che è successo nelle ultime ore è del tutto inaspettato

Le notizie su Totti che avrebbe un’altra donna, Noemi Bocchi, sembrano essere sempre più veritiere dato che sono comparse anche foto dell’uomo sotto casa di quest’ultima o in altri posti dove lei stessa stava o era stata. Si dice che questo sarebbe il motivo che avrebbe portato alla rottura con Ilary Blasi.

La conduttrice avrebbe scoperto tutto quasi per caso, quando di ritorno sua figlia Isabel avrebbe raccontato di aver conosciuto nuovi amichetti, figli in realtà di Noemi. Ai primi dubbi si è aggiunta poi la scelta di Totti di togliere la gestione dei suoi social alla sorella della conduttrice. Uno più uno fa due e la Blasi avrebbe messo insieme i pezzi e avrebbe cominciato ad avere forti sospetti. Questo avrebbe portato all’assunzione di un investigatore privato. Nelle ultime ore però è accaduto qualcosa del tutto inaspettato.

Tra il primo e secondo tempo del match Lazio-Inter all’Olimpico, i tifosi laziali nel settore Distinti per festeggiare l’iniziale vantaggio, hanno esposto uno striscione diviso in tre parti che si riferiva proprio ad Ilary Blasi, ormai ex signora Totti. Ma che cosa diceva? “Bentornata a casa Ilary“. Il messaggio chiaro e tondo non poteva passare inosservato, anche perchè potrebbe essere definito un colpo basso per Totti, e per ragioni che adesso vi diremo. Sembrerebbe essere riferito al fatto che, la conduttrice avendo allora sposato un giocatore della Roma, si sarebbe unita anche nella tifoseria al suo ex amato. Ma i tifosi laziali hanno le idee chiare, a quanto pare sono convinti del fatto che Ilary non avrebbe mai veramente condiviso sotto sotto la stessa maglia. Ecco perchè hanno esposto il messaggio, sarà davvero così?