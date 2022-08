Jennifer Lopez e Ben Affleck: cosa hanno fatto appena arrivati a Milano

Jennifer Lopez e Ben Affleck sono in luna di miele in Italia, ma sapete che cosa hanno fatto appena arrivati a Milano? Non immaginereste mai.

Se Ilary Blasi e Francesco Totti stanno facendo tanto parlare di loro per la recentissima separazione e i diversi colpi di scena che si stanno alternando, anche Jennifer Lopez e Ben Affleck non sono affatto da meno. Ritornati insieme all’incirca un annetto fa, la coppia ha scelto di accorciare di gran lunga, convolando nuovamente a nozze.

A distanza di pochissimo tempo dalla proposta di matrimonio, Jennifer Lopez e Ben Affleck si sono nuovamente giurati amore eterno. La prima ‘cerimonia’, a quanto pare, è stata celebrata qualche settimana fa in intimità a Los Vegas, ‘scappando’ a Parigi subito dopo. Solo pochissimi giorni fa, invece, la coppia ha scelto di celebrare la loro unione e il loro amore dinanzi a tutti i loro parenti in Georgia e di festeggiare insieme a loro.

Dopo la prima luna di miele a Parigi, durante la quale non sono assolutamente mancati momenti di tensione, la coppia ha scelto di trascorrere il loro ‘secondo’ viaggio di nozze nel nostro Belpaese. Avete letto proprio bene, si: Jennifer Lopez e Ben Afflek sono attualmente in Italia. Siete curiosi, però, di scoprire che cosa hanno fatto appena arrivati a Milano?

Ben Affleck e Jennifer Lopez a Milano per la luna di miele: cosa hanno fatto a Milano?

Niente viaggi oltreoceano o posti sperduti, Jennifer Lopez e Ben Affleck hanno scelto proprio l’Italia per la loro luna di miele. Dapprima, infatti, la coppia è stata paparazza sul lago di Como. Ed, in seguito, è stata avvistata per le vie di Montenapoleone a Milano. Siete curiosi di sapere che cosa ci facevano esattamente in queste zone?

Così come George Clooney, che ha una casa dal valore inestimabile, sembrerebbe che Jennifer Lopez e Ben Affleck siano rimasti incantati dalla bellezza del Lago di Como tanto da voler trascorrere qualche ora lì. Tra sole, aperitivi e lunghe passeggiate, la coppia non è assolutamente passata inosservate per la strade della citta. A non sfuggire affatto agli occhi dei passanti, però, non è stata nemmeno la lunga camminata che i due piccioncini si sono fatti per le strade di Milano. Sapete che cosa ci facevano per il capoluogo lombardo? Stando a quanto si apprende dalle telecamere di Whoopsee, sembrerebbe che la coppia si sia concessa qualche ora di sfrenato e sano shopping in una famosa boutique di lusso del luogo.

Bella come non mai, Jennifer Lopez ha incantato tutti i passanti, proprio come ha fatto nel giorno del suo matrimonio col suo delizioso abito da sposa e quel dettaglio che non è passato inosservato.