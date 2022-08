Laura Chiatti in uno scatto al mare senza trucco: come cambia al naturale

Laura Chiatti pubblica una foto al mare in cui si mostra senza trucco: vederla al naturale vi lascerà senza parole.

Laura Chiatti ha da poco raggiunto la soglia dei 40 anni e per questa occasione ha organizzato una festa con amici e parenti. Intercettata dal settimanale Chi ha rilasciato alcune parole, e non sono mancate dichiarazioni in merito alla sua storia d’amore con Marco Bocci.

Laura e Marco si sono sposati nel 2014 e sono diventati genitori di Enea e Pablo. L’attrice ha parlato del suo matrimonio svelando di aver superato delle crisi che l’hanno turbato. Fa sapere che le turbolenze possono esserci a causa del lavoro, della distanza o degli imprevisti che quando arrivano non fanno sconti a nessuno. Ha inoltre raccontato di non credere nella fedeltà fisica ma preferisce non indagare: “Non credo molto alla fedeltà fisica quanto a quella spirituale. Non indago, non voglio sapere, non mi interessa”.

Dice di confidare nel rispetto umano e nella fiducia e che se ci fosse un tradimento, potrebbe perdonarlo. Laura e Marco seguono una linea, quando c’è una crisi o un’incomprensione non buttano i pezzi via ma cercano sempre di aggiustare. La loro storia d’amore ha fatto sognare gli italiani ma ancora prima entrambi ci hanno fatto sognare e lo fanno ancora oggi come attori. L’attrice ha fatto parte di tantissimi film e non ha mai deluso coloro che la seguono da anni. L’amore dei fan è evidente anche sui social dove è seguitissima ed è sul suo canale instagram che pubblica foto e storie della sua quotidianità. Si mostra in tantissime sfaccettature diverse, anche senza trucco e filtri: voi l’avete mai vista? In una vecchia foto possiamo ammirare la sua bellezza al naturale.

Laura Chiatti al mare senza trucco e filtri: l’attrice è bella come sempre

Sono passati più di 20 anni dal suo debutto come attrice, oggi Laura Chiatti è amata e apprezzata dal grande pubblico. Dall’inizio della sua carriera ha interpretato tanti personaggi diversi, l’abbiamo vista sul piccolo schermo in Un posto al sole, Angelo il custode, Padri, Carabinieri, Incantesimo 7, Don Matteo 4, Diritto di difesa, Braccialetti Rossi, Più forti del destino e in tanti altri film ancora.

Come attrice è diventata famosissima tanto che anche sui social è molto seguita. Sono oltre un milione coloro che la seguono. Visto il grande seguito possiamo immaginare che ogni cosa che condivida non passi mai inosservata agli occhi dei follower. E non è passata inosservata una sua foto al naturale.

L’attrice ha condiviso questo scatto il 25 luglio mentre è al mare, come lei stessa fa sapere in basso al post e si mostra con il viso senza trucco e i capelli al naturale. Ha aggiunto al suo look acqua e sapone un cappellino molto bello e colorato. Laura è bella anche senza make up.