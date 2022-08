“No Make up day”: Valentina Ferragni in vacanza si mostra senza trucco

Prima di lasciare Ibiza e tornare agli impegni quotidiani, Valentina Ferragni si è concessa la massima libertà mostrandosi senza trucco.

Ultimi giorni di vacanza anche per Valentina Ferragni: dopo essere stata in Costa Azzurra dove ha sfoggiato un costume chic e molto particolare, la sorella minore di Chiara è volata ad Ibiza insieme al resto della famiglia. Qui si è sbizzarrita nello sperimentare i look più trendy sia di giorno che di sera, ma forse il vero colpo di scena lo ha riservato proprio per le ultime ore prima della partenza.

La splendida isola delle Baleari, si sa, è uno scenario perfetto per fare foto e in queste settimane la bionda influencer non ha mancato di deliziarci anche con spiagge e tramonti da urlo. A risaltare maggiormente però sono stati i suoi capi d’abbigliamento compresi quelli balneari.

Ad esempio, durante una giornata in barca poco prima di tornare in Italia, l’abbiamo vista con un elegantissimo pareo rosa con disegni in corallo. E col copricostume a camicia, bianca e over, come vuole la moda del momento. Valentina ha scelto il modello più classico, ma ce ne sono di vari tipi e possono essere indossate anche in ufficio o in occasioni mondane.

Tra le ultime foto postate dall’influencer, la vera sorpresa è stata quella in cui appare completamente al naturale: in perfetta sintonia con l’atmosfera di libertà che solo un’isola come Ibiza è capace di trasmettere, ha deciso di rinunciare per un qualche ora al make up e mostrarsi senza filtri. Il risultato? Da non credere!

Valentina Ferragni senza trucco: bella come il sole in totale libertà

E’ da un po’ che le donne famose, incluse le star hollywoodiane, stanno lanciando un chiaro messaggio tramite i social: il trucco non deve rendere schiave e ognuna deve sentirsi libera si non usarlo se non ne ha voglia. Ciò non toglie assolutamente nulla alla bellezza, che è unica per ciascuna donna. Un viso al naturale resta comunque bellissimo, con delle particolarità che rendono speciali e soprattutto vere.

Dopo Wanda Nara, Kasia Smutniak ed altre, neanche Valentina Ferragni si è sottratta a lanciare questo importante messaggio. Non è sfuggito infatti lo scatto condiviso su Instagram in cui la vediamo struccata ed in cui il suo viso appare luminoso grazie alla sola luce del sole. A corredo dell’immagine ha scritto “No make up day”, proprio a sottolineare la sua scelta di fare a meno del trucco per qualche ora. O magari per un giorno, una settimana, chi sa! La foto di Valentina è la prova che si può essere bellissime anche in versione ‘acqua e sapone’.

Un risultato niente male, vero?