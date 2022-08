Record imbattibile a Vite al Limite, ma dopo è successo l’impensabile: brutto colpo da mandare giù

Ha raggiunto un record imbattibile a Vite al Limite, ma quello che è successo dopo è impensabile: brutto colpo da mandare giù.

Ha scelto di partecipare a Vite al Limite nel corso della seconda stagione, molto probabilmente dopo aver visto l’incredibile risultato ottenuto da Melissa Morris, ma mai si sarebbe immaginato tutto quello che gli è successo dopo. La storia che vi stiamo andando a raccontare parla di un paziente che ha dato vita ad un record imbattibile, ma che molto presto ha ricevuto un bruttissimo colpo da mandare giù.

Quando ha partecipato alla seconda stagione di Vite al Limite, il paziente del dottor Nowzaradan aveva un peso da portare dietro di circa 310 kg, ma quando ne è uscito ne pesava poco più della metà. Il suo, da come si può chiaramente comprendere, è stato un percorso davvero sensazionale – molto simile a quello di Zsalynn – e che non si è affatto arrestato nei 12 mesi previsti dal programma. Nel corso di un episodio di Vite al Limite e poi, infatti, il quarantacinquenne del Texas si è mostrato in grande forma! Pensate, è riuscito a dimagrire in totale ben 204 kg, arrivando a pesare 110 kg. Non tutti, però, sanno quello che è successo nel frattempo! A raccontarlo, è stato proprio il diretto interessato. Davvero impensabile, ve l’assicuriamo!

Brutto colpo dopo Vite al Limite: non se lo sarebbe mai immaginato

Tra le più sconvolgenti trasformazioni di Vite al Limite, c’è sicuramente quella del protagonista di questo nostro articolo. Per tutta la durata del programma, l’uomo è riuscito a dimagrire ben 204 kg, riuscendo a raggiungere il suo obiettivo personale. Una volta uscito dalla clinica, infatti, il paziente del dottor Nowzaradan ha continuato a mantenere un regime alimentare sano e regolato. E, nel corso della sua ultima visita col medico chirurgo iraniano, ha scoperto di essere riuscito a pesare 110 kg.

Stando a quanto si apprende dal suo racconto fatto a Vite al Limite e poi.., però, sembrerebbe che la sua rinascita sia stata parecchio compromessa da uno spiacevolissimo avvenimento: il divorzio da sua moglie. Già ai tempi del suo percorso in clinica, infatti, l’uomo era stato avvertito dalla donna della sua totale infelicità e mancanza di sopportazione. Sembrava, però, che le cose si fossero messe a posto. Invece, non è stato affatto così! Ritornato nella clinica di Houston, infatti, l’uomo ha raccontato di aver divorziato e di aver passato un momento per nulla facile della sua vita.

Nonostante il momento ‘no’, però, Chuck è riuscito a rimboccarsi le maniche e a continuare il suo percorso di dimagrimento. Ha, infine, incontrato una nuova donna, che ha addirittura sposato.

Non sappiamo ad oggi come sia diventato Chuck, ma si può chiaramente comprendere che il suo è stato uno di quei percorsi che difficilmente verrà dimenticato.