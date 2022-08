Stash, il toccante messaggio per sua mamma: “Tutti i traslochi, i soldi che mi hai dato”

Stash e quel toccante messaggio per sua mamma: “Tutti i traslochi, i soldi che mi hai dato”.

Stash è diventato papà per la seconda volta il 14 agosto. Il cantante lo ha fatto sapere sui social pubblicando una foto in cui si vede il piccolo viso e le mani della bambina: “E’ nata Imagine Fiordispino. Non esistono parole in grado di raccontare quello che stiamo vivendo ora”.

La sua compagna è Giulia Belmonte. Sono diventati genitori la prima volta nel 2020 della piccola Grace, pochi mesi fa è arrivato l’annuncio della seconda gravidanza: “E poi arrivi tu a moltiplicare tutto ciò che provo e che vivo. A ingrandire gli spazi dell’anima. A creare nuove melodie. Già ti sentiamo…”. Ad accompagnare il messaggio una foto con una chitarra e tra le corde era posizionata l’immagine dell’ecografia.

In questi ultimi tempi è impegnatissimo con il tour insieme ai The Kolors. Ogni evento a cui partecipano è accolto da migliaia di persone pronte a cantare ad alta voce le loro canzoni. Quando parteciparono ad Amici erano giovanissimi ma già nel talent dimostrarono di avere tutte le carte giuste per spaccare e così è stato. Anni e anni di sacrifici e tanto impegno, sacrifici che la stessa mamma dell’artista ha fatto. Cosa che lui aveva fatto sapere in una vecchia dedica per la donna.

Stash, la toccante dedica per sua mamma: “Tutti i traslochi, i soldi che mi hai dato”

I The Kolors sono uno dei gruppi più amati e ascoltati ad oggi. La band si è formata a Napoli nel 2010 ed è composta da Stash Fiordispino, Alex Fiordispino e Daniele Mona. La notorietà è arrivata forte quando parteciparono alla quattordicesima edizione di Amici, edizione che ha visto il loro trionfo.

Dopo l’esperienza nel talent non c’è bisogno neanche di dire il successo che hanno riscontrato. Tutti i loro concerti sono sold out, il pubblico li ama e canta le loro canzoni a squarciagola. Per arrivare dove sono oggi hanno lavorato molto; prima di entrare nel programma di canale 5 hanno vissuto all’estero e hanno fatto molte esperienze per poi tornare in Italia. Stash, in merito ai sacrifici fatti, tempo fa, ha voluto ringraziare sua mamma, citandola in un messaggio meraviglioso, come riporta Spettacolo Fanpage.

Il giudice di Amici lasciò una dedica in cui ringraziava sua mamma per tutto quello che aveva fatto per lui, per tutti i sacrifici nei momenti più difficili: “Tutti i traslochi che hai dovuto fare per darmi modo di coltivare il mio sogno… i soldi che mi hai dato per andare a Londra, tutti quei gesti che mi hanno insegnato che l’umiltà è la vera bellezza”. Stash ha scritto, tempo fa, una bellissima dedica per sua mamma, per ringraziarla di tutto quello che ha fatto per far sì che lui coltivasse il suo sogno: “Grazie mamma“.