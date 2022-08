Terza classificata al Grande Fratello nel 2010: la sua vita oggi è diversa da allora, eccola dopo 12 anni

Si è classificata al terzo posto al Grande Fratello nel 2010: oggi la sua vita è letteralmente diversa da allora, eccola com’è dopo 12 anni.

Manca pochissimo alla nuovissima edizione del GF Vip! La data di partenza è prevista per inizio Settembre e il suo numerosissimo pubblico non vede l’ora di scoprire chi saranno i concorrenti che si metteranno alla prova quest’anno. In attesa di saperne di più, però, i telespettatori del reality di Canale 5 non possono fare a meno di ricordare quando il programma andava in onda sempre sullo stesso canale, ma in una versione classica. Ad entrare nella casa, infatti, non vi erano personaggi famosi o dello spettacolo, ma gente comune.

La versione classica del Grande Fratello è andata in onda per ben sedici edizioni. Ed ha visto alternarsi un numero sconsiderato di concorrenti. Ognuno di loro ha saputo conquistare l’attenzione del pubblico, ma alcuni di loro sono proprio entrati nel cuore dei telespettatori. Ne è l’esempio la protagonista di questo nostro articolo. Terza classificata all’edizione del Grande Fratello nel 2010, la giovanissima milanese ha resistito nella casa più spiata d’Italia per bene 134 giorni, mettendo tutti d’accordo. Cosa sappiamo, però, adesso sul suo conto? Com’è cambiata la sua vita dopo 12 anni? L’abbiamo rintracciata sui social: oggi la sua vita è completamente diversa dai tempi del reality.

Si è classificata al terzo posto al Grande Fratello 2010: eccola oggi

In molti si ricorderanno di lei, ne siamo certi! Oltre ad essere stata la terza classificata del Grande Fratello nel corso dell’edizione terminata nel 2010, la giovanissima milanese è stata una delle concorrenti che più si è messa in gioco nella casa più spiata d’Italia nel corso della sua edizione. Impossibile dimenticarla, vero? Così come abbiamo precedentemente fatto con un’ex sua compagna di viaggio, adesso non possiamo fare a meno di raccontarvi ogni cosa sulla vita sull’ex concorrente del Grande Fratello. Sono trascorsi circa 12 anni dalla sua partecipazione al programma, ma com’è oggi e, soprattutto, cosa fa? Procediamo con ordine!

La protagonista di questo nostro articolo di oggi, è proprio lei: Cristina Pignataro, insegnante ventiseienne di Milano. Entrata a far parte del famoso reality di Canale 5 nel corso della sua decima edizione, Cristina si è fatta ampiamente conoscere dal pubblico italiano tanto da essere premiata. Si è classificata al terzo posto, ma poi ha subito detto ‘addio’ al mondo della tv: cosa fa oggi? Purtroppo, non abbiamo tantissime informazioni sulla sua vita. A distanza di 12 anni, infatti, non ci è dato sapere se svolge anche il ruolo di insegnante – anche se immaginiamo di si – oppure no. Quello che, però, possiamo dirvi con certezza è che la sua vita sia fortemente cambiata dai tempi del GF. All’epoca era una ragazzina, oggi non solo è una splendida donna ma è anche mamma di due tenerissimi bambini.

Vi piacerebbe rivederla sui nostri schermi?