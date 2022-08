Uomini e Donne, da tronista al nuovo lavoro: ha cambiato tutto

È stato uno dei volti più amati di Uomini e Donne, ma ora ha cambiato completamente vita: indovinate qual è il nuovo lavoro dell’ex tronista!

Sono trascorsi più di sette anni da quando era seduto sul trono di Uomini e Donne in cerca dell’anima gemella e sicuramente in quei mesi ha conquistato il pubblico col suo fascino innato che lo ha reso uno dei protagonisti più amati dell’intera storia del programma.

Molto portato per il ballo, accattivante e seduttore, aveva già mostrato tali qualità nel corso della stagione precedente, quando aveva corteggiato la tronista in carica in quel periodo. Nonostante l’evidente coinvolgimento tra i due, il percorso non si concluse a suo favore e la ragazza scelse il suo ‘rivale’.

Fu così che ebbe l’opportunità di sedere sull’ambita sedia di Canale 5 ed inutile dire che per lui si presentarono decine di ragazze. Perfino Tina Cipollari non nascose di apprezzarlo moltissimo ed infatti i due furono protagonisti di divertenti siparietti per tutta la durata del trono.

A fine percorso fece la sua scelta dando inizio ad una lunga storia con una delle ragazze più belle che siano mai passate per il famoso dating show targato Mediaset. I due poi si lasciarono e da allora la vita dell’ex tronista ha affrontato molti cambiamenti tra cui una nuova carriera davvero inaspettata.

Dopo Uomini e Donne la sua vita è cambiata: ha lasciato l’Italia ed ha un nuovo lavoro

Impossibile dimenticarsi di Fabio Colloricchio a Uomini e Donne: modello e personal trainer italo-argentino, approdò nella trasmissione di Maria De Filippi quando aveva circa 24 anni per corteggiare Teresa Cilia. Con i suoi modi galanti e la sua passione per i balli latinoamericani fece breccia nel cuore di molte fan.

La tronista siciliana però alla fine gli preferì Salvatore Di Carlo. Diventato tronista a sua volta, Fabio conobbe e scelse Nicole Mazzocato con cui formò una coppia fino a pochi anni fa. Dopo la fine di quella storia, per lui è arrivata la grande svolta: ha partecipato come concorrente a Supervivientes, versione spagnola de L’Isola dei Famosi, dove ha incontrato l’influencer Violeta Mangrinan. Anche Violeta aveva preso parte al programma Mujeres y Hombres y viceversa prima come corteggiatrice e poi come tronista.

Qualcuno di voi ricorderà che nel corso dell’avventura in Honduras, la coppia fece scalpore per la notte ‘di fuoco’ trascorsa insieme e ripresa dalle telecamere del reality. Per stare accanto al suo nuovo amore, Fabio si è trasferito in Spagna e i due vivono insieme a Madrid.

Proprio quest’estate sono diventati genitori della piccola Gala, come spiega in un’intervista al settimanale Nuovo, per ora le nozze sono rimandate: “Per ora dobbiamo crescere la bimba. Sono uno che va avanti facendo ciò che si sente e non so quando le cose avverranno”.

Il trasferimento in Spagna e la paternità non sono però le uniche novità della vita del bellissimo 32enne. Molti ancora non sanno che Colloricchio è diventato un cantante molto apprezzato nella nazione iberica e vanta già diversi concerti!

Vi sareste mai aspettati un colpo di scena simile per lui?