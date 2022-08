Vieri e Costanza Caracciolo: come è nato il loro amore, racconto inedito

L’ex calciatore Bobo Vieri racconta per la prima volta particolari inediti sull’amore che lo lega da anni all’ex Velina Costanza Caracciolo.

Tra le coppie famose più solide ed unite di sempre c’è sicuramente quella formata da Christian Vieri e Costanza Caracciolo. Negli ultimi anni i due sono diventati genitori di due splendide bambine, Stella ed Isabel, e nel 2019, prima che nascesse la secondogenita, si sono sposati in segreto.

Era il 18 marzo e la cerimonia si svolse al Comune di Milano con soli due testimoni: il fratello di lui e la cugina di lei. Dopo la nascita della prima figlia, l’ex Velina di Striscia la Notizia si è un po’ allontanata dalla tv preferendo dedicarsi all’attività di influencer e a portare avanti il suo progetto imprenditoriale. La Caracciolo ha infatti creato con grande successo uno spray per capelli utile a sciogliere i nodi.

Lei e Christian hanno formato una famiglia davvero stupenda, ma vi siete mai chiesti come sia nata questa favola d’amore? Ci ha pensato l’ex calciatore a svelarlo, insieme ad altri dettagli inediti, in un’intervista concessa al Corriere della Sera.

Bobo Vieri e Costanza Caracciolo, tutto ciò che non sapevate sul loro amore

Sembrano lontani i tempi in cui Vieri era uno degli scapoli d’oro d’Italia: diverse le storie ed le frequentazioni vissute, tra cui ricorderete certamente anche quella con un’altra ex Velina ovvero Elisabetta Canalis, che tenne banco sui rotocalchi rosa durante i primi anni Duemila.

Ad un certo punto, però, il campione ha cambiato completamente vita grazie all’incontro con la sua ‘Coco’. Al Corriere ha raccontato che tutto tra loro è avvenuto nel modo più naturale possibile: “Costanza la conoscevo da anni, non era mai successo niente, poi comincia un gioco: io do il voto alle foto che lei posta su Instagram. Voti alti. Clic. Prima non ero pronto”.

Senza rendersene conto, i due si sono ritrovati innamorati e dopo appena tre mesi è arrivata la prima bambina. “Semplicemente, con Coco sto bene. Non ho bisogno di niente. Men che meno di programmare: io sono negato per la programmazione, devo vivere il daily”. A proposito della nuova vita da papà iniziata da qualche anno, lo sportivo non potrebbe essere più felice e delle sue due bambine dice: “Sono la più grande gioia della mia vita, altro che i gol”.

Per quanto riguarda l’idea di una ‘terza cicogna’, pare che ora non sia in programma: “Io sono a posto. Credo che anche alla Coco vada bene così”. Chissà che per l’amatissima coppia non arrivi una seconda cerimonia di nozze, magari stavolta con un grande ricevimento con le persone più care.

Intanto, potete seguire Christian e Costanza sui social: anche voi li trovate meravigliosi insieme?