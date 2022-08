Amici, “Storia d’amore mai esistita”: colpo di scena shock; le parole dell’ex concorrente non passano inosservate.

È il talent show più amato della nostra tv e anche il più longevo. Si tratta di Amici di Maria De Filippi, che, a breve, tornerà in onda con una nuova edizione. Edizione durante la quale una nuova classe di allievi seguirà le lezioni nella scuola più famosa del piccolo schermo.

Oltre a seguire le lezioni, però, i concorrenti vivranno insieme per diversi mesi, in una casa in comune. Una sorta di ‘reality’ nel talent, che, inevitabilmente, permette ai ragazzi di conoscersi meglio. Ogni anno, ad Amici, nascono grandi amicizie e anche grandi amori. Alcune storie non proseguono dopo la fine del programma, mentre altre si rafforzano ancora di più. Oggi vi parliamo di un rapporto che non è decollato dopo l’esperienza nel talent show. Anche perché, secondo la diretta interessata, si è trattato di un amore mai esistito. Ecco le sue parole.

“Ho vissuto una storia d’amore mai realmente esistita”: l’ex ballerina di Amici lo ha detto chiaramente

Quante storie d’amore sono nate all’interno della scuola di Amici? Impossibile rispondere con un numero. Tra le coppie più amate di sempre c’è quella formata da Giulia Stabile e Sangiovanni, vincitrice e secondo classificato della ventesima edizione dello show. Anche l’anno scorso, però, sono nate diverse storie, che hanno fatto letteralmente sognare i telespettatori del talent. Come quella tra Albe e Serena, o quella tra Sissi e Dario: le coppie sono ancora unite, per la gioia dei fan. Una storia che, invece, non è decollata è quella tra Carola Puddu e Luigi Strangis.

Il feeling nato nella scuola tra la ballerina classica e il vincitore del talent ha emozionato i fan sin dalle prime settimane. A tal punto che è nato anche un fandom chiamato ‘Caroligi’, dall’unione dei nomi dei due allievi. Un rapporto speciale che, però, non è andato oltre l’affetto e l’amicizia. A confermarlo, a inizio luglio, è stata proprio la danzatrice sarda, in un’intervista a Di Più. Intervista attraverso cui Carola spegne ogni speranza dei fan di coppia: “Quello che ho vissuto con Luigi è stata una storia d’amore che in realtà non è mai esistita. Perché dopo quel momento di emozione e fragilità tra di noi non c’è e non c’è stata una relazione”.

Nonostante questo, tra i due è rimasto un buon rapporto: “Siamo rimasti amici, punto. Niente di più. La vita va avanti e la mia ora mi piace tantissimo”, ha sottolineato Carola, super soddisfatta del suo presente e della sua carriera in continua ascesa.

Proprio in questi giorni, l’ex allieva della Celentano ha incontrato un ex collega di Amici in occasione di un impegno lavorativo molto emozionante.