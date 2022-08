Antonella Clerici lo dice apertamente: “Credo che tutta Italia conosca i miei disturbi per…”

Semplice e diretta come sempre, Antonella Clerici ha parlato del suo rapporto col pubblico a cui ha rivelato perfino certi suoi disturbi.

E’ una delle fuoriclasse della tv e la sua carriera parla da sé ma, al di là dello strepitoso curriculum, il pubblico ama Antonella Clerici anche e soprattutto per il suo sapersi mostrare alle telecamere per come è davvero. Una qualità non facile da trovare tra le donne di spettacolo e che è stata la chiave del suo enorme successo.

Proprio di questo ha parlato in un’intervista concessa a Repubblica dove non ha risparmiato qualche consiglio alle più giovani che sognano un futuro nel mondo della televisione. D’altronde, la biondissima presentatrice Rai è sempre stata una promotrice delle nuove leve che, a suo avviso, bisogna agevolare nella crescita: “Nel cinema c’è ricambio, in tv meno. Non mi faccia parlare delle donne, non voglio fare torti. Tra gli uomini vedo Alessandro Cattelan, è legato alla contemporaneità”.

Per i prossimi anni, la Clerici ammette di sognare un talk sulla falsariga di quello condotto da Oprah Winfrey, magari ambientato proprio nella casa del bosco, consueto scenario del suo programma quotidiano E’ sempre mezzogiorno in onda su Rai Uno. Comunque, lei si ritiene soddisfatta di ciò che fa nel momento presente senza fare troppi programmi per l’avvenire: “Mi concentro nel fare bene in quello che faccio. Non voglio essere la più ricca del cimitero. Il vantaggio dell’età è che non devi dimostrare tutte le volte che sei bravo”.

L’amato volto Rai ha poi analizzato lo speciale rapporto che ha con i telespettatori da oltre vent’anni. Vediamo cos’ha detto!

Antonella Clerici parla dei suoi disturbi senza giri di parole

Se ogni volta che la vediamo in onda sembra che ci sia venuta a trovare una cara amica di lunga data, non c’è da stupirsi: Antonella sa che il miglior modo di apparire sul piccolo schermo è essere il più naturale possibile. “Non penso che ci si debba trasformare quando si va in tv, bisogna essere se stessi, farsi conoscere per quello che si è”, spiega al noto quotidiano.

Proprio in virtù di questo rapporto così diretto con i fan, non si sente obbligata ad assumere comportamenti forzati né a nascondere le proprie imperfezioni: “Sono una donna piacente con i suoi difetti. Se sono fuori forma lo dico, il rapporto col pubblico è diretto”. Aggiunge poi un argomento di cui ha parlato anche in altre occasioni: “Credo che tutta Italia conosca i miei disturbi per la menopausa. E bisognerebbe parlarne di più, non c’è niente da vergognarsi”, come aveva sottolineato anche alcuni mesi fa in un’intervista concessa a Ok Salute e Benessere.

Alle ragazze che vorrebbero intraprendere la sua stessa carriera, ha dato poi delle dritte da vera professionista ricordando loro quando sia importante la cultura per poter condurre e anche la naturalezza: “Ho avuto successo grazie alla mia imperfezione. Alle ragazze dico: siate imperfette, diverse, anzi uniche, come dice la meravigliosa Drusilla Foer”.

