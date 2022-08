“Ho parlato con un cavallo per circa un’ora”: l’assurdo episodio raccontato

L’amato e famoso cantante ha raccontato un assurdo episodio: stenterete a credere a tutto quello che ha detto, davvero incredibile.

Ci è capitato tante volte di raccontarvi di incredibili episodi – proprio recentemente, ad esempio, vi abbiamo spiegato quello che è successo a Noemi durante uno dei suoi ultimi concerti – ma questo che vi stiamo andando a raccontare ha dell’assurdo!

Si è recentemente raccontato senza troppi peli sulla lingua ed oltre a raccontare la sua vita di oggi, il famoso cantante non ha potuto fare a meno di ripercorrere la sua carriera. E, soprattutto, di portare alla mente quel periodo in cui faceva uso di droghe.

Una carriera impressionante alle spalle, ma anche segnata da un momento non affatto facile. Nel corso di una sua recentissima intervista, l’amato e famoso cantante ha raccontato del periodo in cui era dipendente da pasticche ed antidolorifici. “Prendevo un pezzo di legno e lo usavo per colpirmi alla testa, così sarebbero stati costretti a darmeli”, ha spiegato. Una rivelazione, senza alcun dubbio, da brividi e che lascia davvero di stucco. Fate attenzione: non è affatto l’unica a lasciare tutti sorpresi! Nel corso della stessa intervista, il divo musicale ha raccontato l’assurdo episodio accadutogli. “Ho parlato con un cavallo per un’ora”, ha detto. Incredibile, non credete?

Il cantante racconta un assurdo episodio: cosa gli è accaduto, clamoroso

Un assurdo episodio, quello raccontato dall’amato cantante nel corso di una sua intervista a Daily Star, che lascia tutti senza parole. Nel ripercorrere gli anni addietro e la sua carriera, la star non ha potuto fare a meno di ricordare quel periodo in cui era solito fare uso di pasticche e di antidolorifici. Insomma, una vera e propria dipendenza, ve lo assicuriamo! “Ero solito ingoiare una manciata di pasticche alla volta”, ha raccontato. Spiegando, inoltre, di aver detto completamente ‘addio’ a questa dipendenza solo dopo essere aver cambiato paese. Molto probabilmente, in molti hanno già capito di chi stiamo parlando. È proprio a lui che facciamo riferimento: Ozzy Osbourne!

Quello che più sorprende della sua intervista, però, è l’episodio raccontato! Al Daily Star, infatti, ha raccontato di quando ha avuto un ‘colloquio’ con un cavallo di circa un’ora. Davvero difficile da credere, vero? A quanto pare, però, sembrerebbe che – proprio dopo questo incontro – il buon Osbourne non si sia più drogato. “Presi dieci pasticche e andai a fare una passeggiata. Mi sono ritrovato a parlare con un cavallo per circa un’ora. Alla fine il cavallo si è rivolto a me e mi ha detto di andare a fan**lo”, ha raccontato.

Dopo il delicato intervento chirurgico a cui si è sottoposto, Ozzy Osbourne è ritornato. E, da come abbiamo potuto constatare da questa intervista, sembrerebbe averlo fatto nei migliori dei modi.