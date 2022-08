Beautiful anticipazioni, cosa farà Bill quando scoprirà che Justin lo ha tradito? Colpo di scena shock nelle prossime puntate della soap.

Sale la tensione a Beautiful! Nelle puntate della soap attualmente in onda in Italia sta accadendo di tutto, sia per quanto riguarda la famiglia Forrester che gli Spencer. Eric ha appena scoperto tutto sulla relazione tra la moglie Quinn e Carter, e anche per Liam e Bill non è un bel periodo.

I due sono ancora in carcere e la colpa è solo di Justin Barber. Il braccio destro di Bill, nonché suo legale, sta facendo di tutto per non tirare fuori gli Spencer dal carcere. Compreso rapire Thomas, colui che ha trovato la prova per scagionare padre e figlio. Un tradimento che nessuno si aspettava, quello di Justin, ma cosa farà Bill quando verrà a conoscenza del piano del suo avvocato? In tanti se lo stanno domandando e oggi vi daremo la risposta.

Beautiful anticipazioni, Justin tradisce Bill: come reagirà Spencer?

Lo scontro è nell’aria. I telespettatori italiani di Beautiful sanno che manca davvero poco a un faccia a faccia che non dimenticheranno facilmente. Di cosa stiamo parlando? Di quello che a breve accadrà tra Bill Spencer e Justin Barber. Il magnate non si spiega perché il suo avvocato non si stia impegnando al massimo per fare uscire lui e Liam di prigione, ma non può neanche immaginare cosa sta succedendo. Justin, infatti, non ha alcuna intenzione di liberare il suo assistito, del quale vuole invece vendicarsi!

Dopo anni passati al suo servizio, tirandolo fuori dai guai, Justin ha deciso di ribellarsi a ‘Dollar Bill’ e il suo piano ha uno scopo ben preciso: impossessarsi della Spencer Publications. Per fare questo, ovviamente, l’avvocato non ha alcun interessa nel far tornare in libertà gli Spencer. Peccato, però, che ad intralciare i suoi piani sia arrivato Thomas. Ma cosa accadrà quando Bill scoprirà tutta la verità?

Ebbene, vi abbiamo già anticipato che a trovare Thomas rinchiuso in uno scantinato della Spencer ci penserà Hope Logan. La figlia di Brooke smaschererà Justin e, inevitabilmente, tutto arriverà alle orecchie anche di Bill. Che sarà letteralmente infuriato con quello che credeva essere un suo grande amico, oltre che il suo avvocato. A quel punto Spencer non avrà altra scelta: Justin sarà immediatamente cacciato via, sia dalla Spencer Publications che dalla vita di Bill. Fine di un rapporto di fiducia che va avanti da anni e anni! Ma Justin lascerà la soap?

Non ci resta che attendere per scoprire quale sarà il futuro del personaggio, interpretato da Aaron D. Spears. Quel che è certo è che, almeno per il momento, farà bene a stare alla larga dal mitico Dollar Bill!