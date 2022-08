“Costretti a far l’amore solo ogni tre giorni”: i personaggi di Canale 5 lo dicono chiaramente; la confessione non passa inosservata.

Una confessione che non è passata inosservata, quella di una delle coppie più chiacchierate del nostro mondo dello spettacolo. Una confessione che riguarda la sfera intima dei due innamorati, che hanno rivelato alcuni dettagli molto particolari.

Intervistata dal settimanale Nuovo lo scorso giugno, la showgirl ha rivelato che lo specialista ha imposto alla coppia di non avere più di due rapporti alla settimana. Scopriamo il motivo e le sue parole nel dettaglio.

La famosa coppia della tv rivela: “Costretta a fare l’amore solo ogni tre giorni”

Per mesi e mesi non si è parlato che di loro e della loro turbolenta relazione. Una relazione che è stata protagonista di uno dei ‘triangoli amorosi’ più famosi della storia dei reality show. Si, parliamo proprio di Alex Belli e Delia Duran, che insieme a Soleil Sorge sono stati tra i protagonisti assoluti della sesta edizione del GF Vip. Un tira e molla infinito, quello tra i due coniugi, nel corso dei mesi al GF, ma, oggi, Alex e Delia sono più uniti che mai.

La coppia si mostra felice e sorridente sui social, tra uno shooting e una vacanza. Una serenità ritrovata per loro, che, oggi, si sentono pronti per diventare genitori. Delia e Alex sono pronti ad allargare la famiglia, ma, per farlo, devono fare i conti con alcuni cambiamenti. A parlarne è stata Delia Duran, che a Nuovo ha rivelato cosa sta accadendo: “Il dottore ha detto che bisogna pazientare tra un rapporto e l’altro, in modo da far aumentare la concentrazione di spermatozoi e favorire così il concepimento“.

Un’imposizione che la coppia non ha accolto senza difficolta: “Alex e io siamo molto passionali: ammetto che soffriamo parecchio per il limite che ci ha imposto lo specialista”, ha rivelato la modella venezuelana. La coppia, abituata ad avere anche più rapporti in un solo giorno, si ritrova costretta a fare l’amore una o due volte in una settimana. Un sacrificio notevole per Alex e Delia, ma il motivo che li ha spinti a farlo è più che valido.

