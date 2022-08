Dr Mercy, malattia ‘ignota’ per Tracy: aveva solo 11 anni, impensabile

Tracy ha scelto di rivolgersi alla Dr Mercy per via della sua ‘ignota’ malattia: aveva solo 11 anni quando ha iniziato a soffrirne, totalmente impensabile.

Un nuovo ‘fenomeno’ televisivo è andato in onda qualche mese e subito ha messo d’accordo tutti. Stiamo parlando della giovane ed amata Dr Mercy. Basato sulle avventure della dermatologa nigeriana e dei suoi pazienti, il programma racconta i problemi alla pelle da cui diverse persone sono affette.

Subito dopo la storia di Price e il suo dramma, a chiedere aiuto alla dottoressa Mercy è stata la cinquantenne Tracy. Come raccontato dalla dermatologa poco prima della sua prima visita con la paziente, la donna era affetta da una malattia ‘ignota’. In realtà, il nome della patologia era noto a tutti. Quello che, invece, risultavano essere sconosciuto erano le cause che la scatenavano. Di che cosa parliamo?

Avete mai sentito parlare della malattia di dercum? Si tratta di una patologia della pelle, per cui non si conoscono le cause, che prevede la formazione di lipomi piuttosto dolorosi. Ricordate quello di Omar? Nel nostro articolo, vi abbiamo spiegato che il bozzo non creava affatto dolore o fastidio al giovane paziente di Sandra Lee, ma solo tanto imbarazzo. Nel caso di Tracy, invece, la situazione era totalmente differente. Non solo, infatti, ne aveva a centinaia sul corpo, ma erano tutti perlopiù dolorosi.

Tracy a Dr Mercy per la sua ignota malattia: cos’è successo e come sta

L’incubo di Tracy è iniziato troppo presto! Alle telecamere del programma ‘Dr Mercy’, infatti, ha raccontato di aver iniziato a vedere comparire i primi segnali della sua malattia all’età di 11 anni. Inizialmente piccolini e alquanto circoscritti, i bozzi di Tracy sono aumentati sempre di più – sia di dimensione che di numero – facendo precipitare molto presto la situazione.

Tracy, infatti, ha raccontato di sentire parecchio dolore per via delle numerose escrescenze che ha sul corpo e di aver radicalmente cambiato la sua vita proprio per via della malattia. Ce n’erano diversi sul suo corpo, ma le escrescenze che le davano più fastidio erano quelle posizionate intorno al ginocchio. Guardate un po’ qui:

Insomma, le protuberanza intorno al ginocchio erano decisamente grandi. Si può chiaramente comprendere, quindi, perché Tracy ha chiesto aiuto. Cosa sarà successo nello studio della dottoressa? La giovanissima Mercy ha immediatamente provveduto alla rimozione dei bozzi, ma da come si può chiaramente comprendere non ha potuto rimuoverle tutte. Un po’ come gli steatocistomi di Mike, anche i bozzi di Tracy erano numerosissimi e la dottoressa non poteva affatto asportarle ad uno ad uno.

Come si vede dall’immagine riproposta in alto, la dottoressa Mercy ha provveduto ad eliminare il bozzo presente sul ginocchio, quello che le dava maggiormente fastidio, portando a termine un intervento pazzesco.