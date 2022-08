Federico Fashion Style: “Tranquilli, sto bene”, il selfie in ospedale

Federico Fashion Style spiega il motivo della sua assenza dai social: rivela di trovarsi in ospedale, cos’è successo al parrucchiere dei Vip.

I suoi tanti fan avevano cominciato a chiedersi che fine avesse fatto visto che nella miriade di attività quotidiane di Federico Lauri, in arte Federico Fashion Style, c’è sicuramente anche una fervida interazione social. Non erano affatto pochi quelli che stavano iniziando a preoccuparsi nel non vedere il frizzante coiffeur assente da un po’ dal suo seguitissimo account Instagram.

Ci ha pensato lui stesso a rivelare finalmente il motivo della sua provvisoria ‘sparizione’: attraverso delle storie ed un post sulla popolare piattaforma ha raccontato cosa ha fatto in questi ultimi giorni svelando anche un lato di sé che non molti si sarebbero aspettati. Federico si è immortalato con un selfie nel letto di ospedale, ma allo stesso tempo ha tranquillizzato i follower sulle sue condizioni.

Anzi, ha fatto sapere non solo di star bene, ma anche di essere molto felice. A cosa sarà dovuta tanta gioia? Ad una decisione presa in questi ultimi tempi e che gli frullava in testa già da anni, spiega. Tanti i like ed i commenti di sostegno pervenuti sotto il post del noto parrucchiere che, ancora una volta, dimostra di avere un rapporto molto aperto con i fan. Vediamo quindi cos’è successo a Lauri e perché si trova in ospedale.

Federico Fashion Style ricoverato in ospedale: ha raccontato tutta la verità

Il simpaticissimo ex giudice de La Pupa e il Secchione Show ha pubblicato prima una storia in cui ha rassicurato tutti sul suo stato di salute: “Scusate se non sono stato presente qui con voi…Ma sono in ospedale, tranquilli, sto bene, e sono molto felice…”.

Poche ore dopo è poi arrivata tutta la verità con il racconto dettagliato di ciò che lo ha portato ad essere ricoverato ed operato. Federico Fashion Style si è sottoposto infatti ad un intervento chirurgico e, da ciò che ha spiegato, si tratterebbe di un’addominoplastica.

Una cosa che, rivela, avrebbe voluto fare da molto tempo: “In adolescenza, avevo accumulato un po’ di chili, che poi dimagrendo non sono mai riuscito a togliere nella fascia

addominale, vivevo in questa condizione che mi creava disagio nell’espormi, fisicamente”, scrive sotto il selfie dal letto di ospedale.

L’hair-stylist racconta che ha impiegato anni per decidersi a compiere tale passo, in virtù del fatto che, a suo parere, non bisognerebbe mai abusare della chirurgia estetica ma ricorrervi solo se davvero necessario. Oggi però sente di aver coronato un sogno. Nessuna delle diete sperimentate, nessun allenamento erano riusciti a risolvere quello che per lui era diventato un problema.

Congratulazioni a Federico Lauri per la decisione presa e tanti auguri per il nuovo capitolo della sua vita appena iniziato.