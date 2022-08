La fidanzata di Ultimo lancia un messaggio per chi come lei soffre di attacchi di panico

La fidanzata di Ultimo non può fare a meno di lanciare un messaggio per tutti coloro che come lei soffrono di attacchi di panico.

Chi lo dice che i social network servono solo a lanciare nuovi trend – come ha fatto recentemente Chiara Ferragni e la sua ‘alternativa’ french manicure? Tante volte ci è capitato di parlarvi di messaggi comparsi su Instagram che hanno un unico obiettivo: essere vicino a qualcuno che soffre della nostra stessa difficoltà. Ne è l’esempio Jaqueline, la giovanissima fidanzata di Ultimo.

Risale a pochissime ore fa, il messaggio che Jaqueline ha voluto condividere col suo pubblico social, rivolgendosi soprattutto a coloro che – come lei – soffrono di attacchi di panico. Il tutto, a quanto pare, sarebbe scaturito quando la giovane fidanzata di Ultimo ha condiviso un video di sé, corredandolo da parole che lasciano poco spazi ai dubbi. “Questa mattina qui ho avuto uno dei miei più brutti attacchi di panico”, ha ricordato Jaqueline, sottolineando quanto quello mostrato sui social non corrisponda affatto alla realtà.

Subito dopo aver pubblicato questa ‘confessione’ a cuore aperto, Jaqueline ha ricevuto tantissimi messaggi da parte di tutti quei followers che le hanno voluto raccontare la propria esperienza. È proprio a coloro che si sono aperti a lei, svelando un racconto inedito di sé, che la giovanissima fidanzata di Ultimo ha voluto riservare un messaggio da brividi.

Il messaggio della fidanzata di Ultimo per chi soffre come lei di attacchi di panico

Non solo spiacevolissimi episodi, proprio come è accaduto a Luca Argentero diverso tempo fa, ma anche dei veri e propri racconti personali che fungono da ‘insegnamento’. È proprio questo quello che è successo qualche ora fa sul canale social ufficiale di Jaqueline, la giovanissima fidanzata di Ultimo.

Solita raccontarsi ai suoi followers, Jaqueline ha voluto ‘sfruttare’ un suo video ‘personale’ del passato per svelare un lato inedito di sé: soffre di attacchi di panico! Una confessione a cuore aperto, da come si può chiaramente comprendere, e che non è assolutamente passata inosservata. Subito dopo aver pubblico questo video, la giovane ragazza è stata invasa dai racconti dei suoi followers. “Sono sorpresa dalla quantità di persone che soffrono di ansia e attacchi di panico”, ha iniziato a dire la Di Giacomo sul suo canale social ufficiale. Incoraggiando, inoltre, tutti coloro che ne soffrono di non abbattersi mai e di non lasciarsi scalfire dal giudizio degli altri. “Siamo tanto altro. Siamo le chiacchiere e risate sotto le stelle con gli amici ma anche i pianti solitari fissando il soffitto la sera a letto”, ha continuato.

Delle parole decisamente da brividi, da come si può chiaramente comprendere, ma che non si arrestano affatto a questa ‘raccomandazione’. Fatta questa ‘premessa’, infatti, Jaqueline si è rivolta a quelle ragazzine o ragazzini che vengono costantemente bullizzati a scuola e li ha raccomandati di non credere mai alle cattiverie che dicono certe persone. “Chi sente il bisogno di buttare giù è perché ha un problema con se stesso”, ha detto. A questo punto, quindi, la domanda sorge spontanea: cosa fare? La risposta è semplicissima: secondo Jaqueline, bisogna trovare le ‘vostre persone’!

Complimenti, cara Jaqueline: un discorso che non fa una piega!