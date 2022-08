È finita con la prof di Amici e adesso sta con un volto molto noto in tv: è nata una nuova coppia.

È una delle coppie più chiacchierate del momento. Una coppia resa ufficiale proprio qualche settimana fa, quando i due famosissimi personaggi tv si sono mostrati insieme sui social. Dediche d’amore e scatti meravigliosi, dai quali traspare il forte sentimento che li lega. Di chi stiamo parlando?

Lei è una volto amatissimo del nostro piccolo schermo, lui l’ex compagno di una delle prof più amate di Amici di Maria De Filippi. Continuate a leggere per tutti i dettagli sulla nuova coppia.

L’ex compagno della prof di Amici ha una nuova fidanzata: è una nota modella

Una coppia nata da poco ma che ha già conquistato i fan. Pioggia di complimenti per loro sui social: i loro sorrisi racchiudono la felicità di essersi incontrati. Chi sono i due nuovi innamorati? Lui lo abbiamo conosciuto qualche anno fa, quando ha partecipato a Temptatation Island Vip con quella che è ormai la sua ex compagna. Parliamo proprio di lui, Stefano Macchi, ex fidanzato di Anna Pettinelli.

I due furono protagonisti di un percorso burrascoso nel corso del docu-reality di Canale 5, ma, alla fine, decisero di lasciare insieme il programma, più uniti che mai. Fino a qualche mese fa, quando, dopo alcune voci di crisi, fu resa pubblica la notizia della rottura definitiva. A confermarlo fu proprio la Pettinelli, durante una trasmissione radiofonica di Maurizio Costanzo. Ma nella vita di Stefano, oggi, c’è già un’altra donna. Che conosciamo benissimo!

Si tratta di Elisa D’Ospina, la splendida modella curvy, per anni volto di Detto Fatto, trasmissione del pomeriggio di Rai Due. La showgirl è molto amata e seguita anche sui social ed è proprio lì che, nelle scorse settimane, ha condiviso tantissimi scatti in compagnia della sua nuova metà. La coppia si è concessa una meravigliosa vacanza in Croazia, ma, qualche ora fa, non è mancato uno scatto nella bellissima Roma, durante una romantica cena con vista sulla Capitale. Insomma, i due ormai sono inseparabili e, a quanto pare, il pubblico è già innamorato di loro. Eccoli insieme in uno dei tanti selfie di coppia condivisi su Instagram:

Eh si, una coppia davvero incantevole! Un nuovo capitolo per Stefano, ma anche per Elisa, che ha alle spalle un matrimonio. Nel 2011, la modella è convolata a nozze con Andrea Alessandrini Gentili, fondatore di un’agenzia di comunicazione. L’annuncio della fine della loro storia non è mai arrivato esplicitamente, ma ora è chiaro che Elisa abbia voltato pagina. Non possiamo che augurare a questa nuova coppia tutta la felicità del mondo. A voi piacciono Elisa D’ospina e Stefano Macchi insieme?