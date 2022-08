Gf Vip, cosa succederà in occasione delle votazioni: la decisione del programma in vista delle elezioni politiche del 25 settembre.

Ci siamo! Ormai manca sempre meno all’inizio di una nuova edizione del GF Vip. Si tratta della settima, per quanto riguarda la versione del reality dedicata ai personaggi famosi. Edizione che, nonostante le voci di un possibile slittamento, partirà regolarmente lunedì 19 settembre 2022, come inizialmente annunciato.

Niente paura per gli appassionati del reality show: le elezioni politiche del 25 settembre 2022 non saranno un problema per l’inizio del programma. Negli ultimi giorni, infatti, qualcuno aveva parlato di un presunto posticipo della data di inizio del GF Vip: c’è chi ha addirittura parlato di Ottobre. Così, però, non sarà: il reality partirà il 19 settembre. Ma come faranno i ‘vipponi’ rinchiusi in casa ad esprimere il proprio voto alle elezioni del 25? Ecco cosa è stato deciso dalla produzione.

Il Gf Vip non slitterà per via delle votazioni del 25 settembre: cosa accadrà

Il GF Vip 7 inizierà lunedì 19 settembre 2022, come inizialmente stabilito, e terrà compagnia al pubblico per due sere alla settimana. Una partenza che era stata messa a rischio per via delle elezioni, previste nel nostro Paese per il 25 settembre 2022. Il reality, però, non slitterà, ma come faranno i vip a votare?

Secondo quanto riportato da Fanpage.it, i vip che vorranno votare usciranno dalla Casa di Cinecittà, per recarsi nel luogo dove è situato il proprio seggio. Ovviamente, per via della pandemia di Covid ancora in corso, chi uscirà dalla casa dovrà sostenere un periodo di quarantena, prima di riunirsi al gruppo. Un procedimento che, purtroppo, è ancora necessario, per evitare ogni rischio di contagio e focolai all’interno della Casa.

Una soluzione, questa, che renderà felici i fan del reality show di Canale 5, che sta per partire con tantissime novità. A partire dalla new entry nel ruolo di opinionista, Orietta Berti, che affiancherà Sonia Bruganelli, alla sua seconda esperienza nel reality. Al timone del reality ci sarà ancora una volta Alfonso Signorini, che anche per questa edizione ha messo su un cast davvero eccezionale. Tra i primi nomi ufficiali ci sono Giovanni Ciacci, Wilma Goich e, quasi sicuramente, Antonino Spinalbese e Carolina Marconi. Le indiscrezioni riguardanti i possibili vipponi, però, sono state davvero tante e per scoprire chi farà parte del cast ufficiale bisognerà attendere ancora un po’.

C’è anche chi, vedendo il promo, ha ipotizzato che nella casa potessero esserci anche concorrenti ‘fake’: parliamo dei sosia delle star, che potrebbero unirsi ai vip reali, in un mix che creerebbe senz’altro scompiglio in casa. Questa, però, è solo un’ipotesi: appuntamento a lunedì 19 settembre 2022 per scoprire tutte le novità e le notizie ufficiali su questa nuova e attesissima avventura. Noi non vediamo l’ora, e voi?