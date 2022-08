Ha ritrovato Maria De Filippi dopo diversi anni: la cantante ora è famosa

A Repubblica la famosa cantante racconta le emozioni vissute quando, alcuni mesi fa, ha rivisto Maria De Filippi dopo anni.

Se c’è una cosa che contraddistingue Maria De Filippi è l’amore per i giovani che ha sempre spronato a credere nelle loro capacità e nei loro sogni. E, grazie al suo storico talent show, Amici, sono tanti i ragazzi che hanno avuto questa possibilità.

Per molti si è trattata di una vera e propria svolta che ha cambiato per sempre le loro vite: Alessandra Amoroso, Emma Marrone, Stefano De Martino, Sangiovanni, Stash, Giulia…l’elenco è lunghissimo! Soprattutto in questi mesi abbiamo sentito parlare spesso di un’altra artista che qualche anno fa sedeva proprio tra i banchi della scuola più famosa d’Italia.

Si è parlato molto di lei per un tormentone estivo che ha lanciato insieme ad altri due colleghi molto amati dal pubblico e quest’anno è tornata ad Amici come ospite per esibirsi in un duetto con un’altra grandissima cantante. Un’occasione che le ha fatto rivivere emozioni speciali e le ha riportato alla mente tanti ricordi. Ne ha parlato in un’intervista rilasciata a Repubblica, capito di chi si tratta?

La nota cantante racconta com’è stato rivedere Maria De Filippi

L’artista che in questo periodo ha riscosso grandissimo successo con un brano che ha spopolato nelle classifiche musicali è Mara Sattei, ex allieva di Amici 13, il cui vero nome all’anagrafe è Sara Mattei. Nel programma si faceva infatti chiamare ancora così. Insieme a Fedez e Tananai, la cantante ha contribuito a fare de La dolce Vita una vera hit che ha fatto da sottofondo a tanti momenti di questa estate 2022.

“Fedez mi ha contattata per farmi sentire il pezzo, non avevamo mai collaborato, ma c’era stima reciproca. Così ci siamo incontrati e con i ragazzi si è creata anche una bella armonia”, ha raccontato la talentuosa 27enne alla celebre testata.

Come anticipato, durante l’ultima edizione di Amici andata in onda, Mara è stata ospite in una puntata per duettare con Giorgia nel brano Parentesi e nell’intervista ha rivelato cosa ha provato nel tornare nello stesso studio che per un periodo è stata la sua casa. Aveva da poco compiuto 18 anni ed era la sua prima esperienza in un contesto così importante.

“Rivedere quei luoghi mi ha fatto un grande effetto. Anche ritrovare Maria e darle il mio disco: all’epoca ero una bambina di 18 anni, anche lei ora avrà visto una persona diversa”, ha detto. Sebbene abbia raggiunto solo il 14esimo posto in classifica, quell’avventura ha significato molto per lei: “Non avevo bene a fuoco quel che volevo fare, ma mi ha dato un primo assaggio di cosa volesse dire stare nella musica”.

E voi ricordate il percorso di Mara Sattei nella celebre scuola di Canale 5?