“Le cose sono state un po’ complicate”: Loredana Lecciso, la verità sul rapporto con Al Bano

Loredana Lecciso ha raccontato tutta la verità sul suo rapporto con Al Bano: nessuno avrebbe mai immaginato quanto dichiarato.

Loredana Lecciso ha deciso: per lei inizia una nuova vita! Niente più tv o ospitare in salotti televisivi, la splendida pugliese ha scelto di ritornare alle ‘origini’. Ha, quindi, cambiato occupazione, ma la bella Lecciso ha un’unica costante: i suoi figli ed Al Bano, suo compagno!

Nei mesi scorsi, come ricorderete, si è tanto parlato della crisi tra Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso. Nonostante il pensiero dell’amato cantante di Cellino San Marco su un secondo matrimonio sia noto e risaputo da tutti e, soprattutto, dalla showgirl pugliese, sembrava che il loro rapporto fosse giunto ad un momento di non ritorno. Pensate, si legge che i due fossero pronti ad annunciare la loro rottura anche in tv! Insomma, sembrava proprio che Al Bano e Loredana fossero davvero ad un passo dalla rottura! Chissà cosa sarà successo tra loro, fatto sta che da diverso tempo i due appaiono più innamorati ed affiatati che mai.

A parlare per la prima volta di questa crisi, è stata proprio la diretta interessata sulle pagine del Grand Hotel. Molto probabilmente per la prima volta, infatti, la showgirl pugliese ha svelato tutto la verità sul suo rapporto con Al Bano Carrisi.

Loredana Lecciso racconta tutta la verità sul rapporto con Al Bano Carrisi

Così come tantissime altre coppie, anche Loredana Lecciso ed Al Bano Carrisi sembrerebbe che abbiano vissuto un momento ‘buio’ della loro storia d’amore. Solo adesso, però, è stata svelata tutta la verità sul loro rapporto. Non si conoscono i reali motivi della crisi, ma sembrerebbe che a complicare ancora di più la situazione fossero ‘terze persone’. Certo, la Lecciso non ha affatto fatto nome e cognome, ma ha chiaramente detto che ci sono state troppe persone che si sono messi tra di loro e che non hanno fatto altro che complicare ancora di più la situazione. “Quando stavamo da soli invece trovavamo sempre un equilibrio perfetto, l’armonia, ci plasmavamo l’uno attorno all’altra”, ha spiegato Loredana Lecciso al famoso giornale.

“Vengo da una famiglia dove la sera si chiudeva la porta e il mondo restava fuori, ma questo con Albano non è possibile ovviamente e così le cose sono state un po’ complicate”, ha continuato a dire ancora. Facendo, quindi, chiaramente comprendere quanto la situazione fosse ritornata ad un punto di non ritorno. Fortunatamente, questo ‘limite’ non è mai stato oltrepassato. E Loredana ed Al Bano adesso sono più felici che mai. “Abbiamo conquistato una buona armonia”, ha detto.

Vi starete chiedendo anche voi come hanno fatto? Il ‘segreto’ è stato svelato dalla stessa Loredana. Sembrerebbe che la coppia abbia alzato un vero e proprio muro a difesa dove niente e nessuno può entrarvi.