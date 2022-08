Avete mai visto i fratelli di Luca Calvani? Chi sono e che lavoro fanno

Quanti fratelli ha Luca Calvani? Spunta uno scatto insieme: chi sono e che lavoro fanno nella loro vita, non tutti lo sanno.

Dopo l’addio di Diego Thomas a ‘Cortesie per gli ospiti’, è stato proprio lui la new entry del programma. Stiamo parlando di Luca Calvani, amatissimo attore.

A distanza di ben 7 edizioni dalla sua prima volta nel famoso programma, l’amatissimo architetto e furniture designer di Cortesie per gli ospiti ha scelto di dire ‘addio’ a questo strabiliante progetto per dedicarsi ad altro. Ad affiancare Csaba Dalla Zorsa, di cui recentemente vi abbiamo raccontato un ‘retroscena’ pazzesco, e Roberto Valbuzzi, è stato proprio Luca Calvani!

Nato a Prato nel 1975, è amatissimo da tutto il pubblico italiano non soltanto per la sua carriera da modello, iniziata in Italia dopo essere ritornato da New York, ma anche per quella da attore. Ma non solo. Protagonista di tantissime fiction di successo, il buon Calvani è anche un apprezzato personaggio tv. Nel lontano 2006, infatti, Luca ha preso parte all’edizione de L’Isola dei famosi di quell’anno. E ne è uscito da vincitore. Cosa sappiamo, però, del suo ‘privato’? Ad esempio, sapete quanti fratelli ha? Scopriamolo insieme!

Chi sono e che lavoro fanno i fratelli di Luca Calvani?

Sul suo canale Instagram, Luca Calvani è davvero attivissimo. Con un profilo che vanta più di 50 mila followers, l’attuale giudice di ‘Cortesie per gli ospiti’ ama condividere tutto ciò che riguarda la sua vita col suo pubblico. Proprio qualche tempo fa, ad esempio, l’attore non ha potuto fare a meno di rendere partecipi i suoi sostenitori di un momento davvero indimenticabile. “Ritrovarci finalmente assieme dopo più di due anni, è stata un’emozione forte. Perché siete gioia, forza ma anche tanta memoria”, ha scritto Luca Calvani a corredo di questo scatto che lo ritrae in compagnia dei suoi fratelli. Ecco, ma chi sono?

Purtroppo, abbiamo pochissime informazioni su di loro. Da quanto si apprende dalla didascalia scritta a corredo dello scatto familiare, le sue due sorelle si chiamano Eva e Sara, ma di entrambe non conosciamo l’occupazione, mentre il fratello si chiama Marco Calvani e, da quanto si legge sul web, sembrerebbe essere un affermato drammaturgo e regista. Pronti a vederli insieme? Eccoli:

Sono davvero bellissimi, non c’è che dire!

Il coming out su Instagram

Ama poter condividere ogni cosa col suo pubblico ed è proprio questo che ha spinto Luca Calvani a fare coming out diversi mesi fa su Instagram. Con una foto che lo ritrae di spalle, ma mano nella mano con il suo compagno, il giudice di Cortesie per gli ospiti non ha potuto fare a meno di presentare ai suoi followers la sua altra parte della mela.