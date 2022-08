“Non ho il coraggio di farlo”: Katia Ricciarelli, il retroscena su Pippo Baudo

Dopo il GF Vip, Katia Ricciarelli qualche mese ha confessato ciò che forse non tutti avrebbero immaginato: c’entra l’ex marito Pippo Baudo.

Quando a settembre del 2021 ha varcato la celebre porta rossa della casa del GF Vip, il pubblico ha potuto conoscere Katia Ricciarelli in una veste inedita e per certi versi sorprendente. Soprano di fama internazionale, che con la sua voce ha incantato i teatri più famosi al mondo, ha mostrato sé stessa al di là dell’artista rivelando perfino i suoi lati più fragili.

La sua avventura sotto le telecamere 24 ore su 24 è durata molti mesi e, se moltissimi l’hanno apprezzata ancora di più dal punto di vista umano, non è mancata qualche critica nei suoi confronti. Proprio come per tutti i concorrenti che hanno partecipato e parteciperanno al longevo reality, del resto.

Di certo, il percorso del biondo soprano è stato tra i più appassionanti per i telespettatori. Anche per quelli che mai si sarebbero aspettati di vedere un’idolo della musica mondiale in un programma di intrattenimento come il Grande Fratello! Una scelta, quella di prendervi parte, che ha spiazzato molto probabilmente anche le persone che la conoscono meglio.

Intervistata a Verissimo qualche settimana dopo l’uscita dalla casa di Cinecittà, la Ricciarelli si raccontò a cuore aperto svelando anche un retroscena che riguarda Pippo Baudo, col quale è stata sposata dal 1986 al 2004.

Katia Ricciarelli parla di Pippo Baudo: la rivelazione che nessuno si aspettava

Dopo il divorzio avvenuto nel 2007, tra la bionda artista veneta ed il famoso conduttore siciliano ci sarebbe stata a lungo molta freddezza. Un paio d’anni prima che Katia partecipasse al GF Vip, però, i due avevano avuto un riavvicinamento di cui l’ex ‘Vippona’ aveva parlato anche nel noto programma di Canale 5.

La conduttrice di Verissimo le ha chiesto allora se Pippo l’avesse chiamata quando è uscita dal reality. “No, perché credo che non fosse tanto d’accordo”, ha rivelato l’ex gieffina. Sempre fedele al suo carattere forte, però, ha aggiunto: “Io sono sempre stata abituata a fare quello che volevo nella mia vita. Poi, se ho sbagliato, ho sbagliato per causa mia, quindi non devo dare la colpa a nessuno”.

Ai microfoni di Silvia Toffanin, la cantante ha raccontato di aver rivisto l’ex marito all’Arena di Verona, in occasione della prima de La Traviata: “Fatalità, eravamo seduti vicini, dopo dieci o dodici anni di silenzio. C’è stato subito un abbraccio molto affettuoso, senza parlare, senza dire nulla”. Lei, racconta, ora gli telefona per gli auguri nelle ricorrenze e lui si mostra sempre aperto e disponibile. “Adesso per questa cosa del Grande Fratello non ho il coraggio di chiamarlo…”, ha aggiunto poi ridendo.

Anche secondo voi Baudo non sarà stato d’accordo con la partecipazione dell’ex moglie al programma di Alfonso Signorini?