Retroscena sul rapporto tra Noemi Bocchi e Totti: ciò che nessuno si aspettava

Solo adesso salta fuori un retroscena sul rapporto tra Francesco Totti e Noemi Bocchi: nessuno mai si sarebbe aspettata una cosa del genere.

È la coppia più chiacchierata, quella formata da Noemi Bocchi e Francesco Totti. E, seppure i due non hanno mai smentito o confermato la loro relazioni, l’ex capitano giallorosso e la sua nuova presunta fiamma sono i protagonisti dei più importanti rotocalchi di cronaca rosa. Tra presunte gravidanze e clamorose rivelazioni che confermerebbero la loro relazioni, la bella romana e l’amato pupone sono sulla bocca di tutti.

Se da una parte Ilary Blasi fa parlare di sé per i suoi look e le sue vacanze, dall’altra Francesco Totti continua ad essere al centro dell’attenzione per i continui avvistamenti sotto casa di Noemi Bocchi. È confermata, quindi, la loro relazione? Questo è ancora da vedere! Qualche ora fa, però, è spuntato un inedito retroscena sulla coppia.

Da quanto si legge sulle pagine del settimanale Di Più, sembrerebbe che gli amici di Noemi siano intervenuti ed abbiano svelato un importante retroscena sia su di lei che su Francesco Totti. Si tratta di qualcosa di completamente nuovo e che, senza alcun dubbio, in pochissimi immaginano. Pronti anche voi a saperne di più? Fate attenzione: sta per aggiungersi un altro importante tassello!

Noemi Bocchi e Francesco Totti, spunta un retroscena incredibile: parlano gli amici di lei

Sono al centro dell’attenzione di tutti da diverse settimane, eppure questo retroscena svelato su Francesco Totti e Noemi Bocchi non era mai stato svelato prima d’ora. A rivelare ogni cosa, come dicevamo, sono stati proprio gli amici della giovanissima romana sulle pagine del settimanale Di Più.

Come riportato da Il Messaggero, sembrerebbe che Noemi Bocchi e Francesco Totti abbiano un accordo: mantenere la loro relazione segreta finché non iniziano le pratiche di separazione con Ilary Blasi. Adesso, come riportano gli amici di lei su Di Più, sembrerebbe che la giovane donna non voglia più mantenere questo patto ed abbia la serissima intenzione di uscire allo scoperto con l’ex capitano giallorosso. A quanto pare, sembrerebbe che la motivazione dietro a questo suo desiderio sia una sola: Noemi non si sente affatto la causa della rottura tra Totti ed Ilary Blasi. E vuole assolutamente viversi alla luca del sole la sua storia d’amore. Ma non solo. Sul settimanale, infine, si legge che la Bocchi voglia uscire allo scoperto proprio perché consapevole che non si tratta di un amore ‘estivo’ o di un flirt, ma di qualcosa di molto più importante.

Cosa ne pensate? Secondo voi, quando usciranno allo scoperto Francesco Totti e Noemi Bocchi? Intanto, c’è chi assicura che l’ex capitano giallorosso sia stanco di tutti questi chiacchiericci e sia pronto a parlare.