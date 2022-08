Sharon Stone in costume a 64 anni: la sua bellezza lascia tutti senza parole

Sharon Stone si mostra in costume a 64 anni: l’attrice ha una bellezza statuaria e un fisico da togliere il fiato.

Sharon Stone è un’attrice che gode dell’amore dei fan da tutto il mondo. Ha una carriera alle spalle che può definirsi immensa. L’ultima pellicola che l’ha vista presente e che ancora oggi la vede nel cast è L’assistente di volo-The Flight Attendant, una serie televisiva statunitense che ha esordito nel 2021 in Italia, mentre un anno prima negli Stati Uniti.

La prima volta che ha debuttato è negli anni ottanta come comparsa nel film Stardust Memories di Woody Allen. Nel corso degli anni si è affermata come attrice grazie a film sempre più importanti. Ha interpretato tantissimi personaggi e tutti sono molto diversi tra loro ma ogni volta li ha saputi portare in scena perfettamente. L’abbiamo vista in Ossessione d’amore, Lo specialista, Trappola d’amore, Casinò, Catwoman, The Practice- Professione avvocati, Law & Order, L’anno del terrore, Atto di forza, Diario di un killer, La dea del successo, Cinque dollari al giorno e in tantissimi altri film e serie tv.

Grazie al cinema è diventata nota in tutto il mondo e anche sui social è seguita da ogni parte. L’attrice utilizza spesso il suo canale instagram sia per pubblicare scatti che riguardano la sua professione o altri progetti ma condivide anche molte foto personali. L’ultima immagine pubblicata ha catturato l’attenzione di tutti: si è mostrata in costume a 64 anni lasciando senza parole per la sua bellezza.

Sharon Stone in costume a 64 anni: radiosa e in forma smagliante, la sua bellezza lascia senza parole

Sharon Stone ha esordito nel film di Woody Allen nel 1980 ed è divenuta famosa a livello internazionale nel 1992 quando ha interpretato la femme fatale Catherine Tramell nel film Basic Instinct. Ed è grazie al successo ottenuto lei e la stessa pellicola che riceve la sua prima nomination come migliore attrice ai Golden Globe.

Oggi non ha bisogno di presentazioni dato che ha una carriera alle spalle conosciuta in tutto il mondo. E coloro che la seguono lo fanno da ogni posto, tant’è che sui social sono oltre 3 milioni i follower. Dobbiamo dire che Sharon è abbastanza attiva sul suo canale instagram, dove pubblica molti scatti e mette al corrente i fan di quanto succede nella sua vita, raccontando eventi e fatti anche molto personali. Nelle ultime ore a colpire è stata una foto in particolare: si è mostrata in costume lasciando tutti senza parole.

Sharon Stone sfoggia una forma fisica smagliante, bella e radiosa in tutta la sua semplicità: “Perchè mi metto sempre in forma quando l’estate è finita?”, scrive a corredo del post, post che ha ricevuto la bellezza di oltre 4 mila commenti. A 64 anni è spettacolare come se ne avesse 20.