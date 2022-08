“Sto conoscendo una persona molto più giovane”: la conduttrice spiazza tutti

“Sto conoscendo una persona molto più giovane”: la conduttrice ha raccontato di aver conosciuto un ragazzo più giovane.

In un’intervista a Vanity Fair ha fatto sapere tempo fa di aver iniziato una frequentazione con una persona molto più giovane diventata poi il suo attuale fidanzato. La conduttrice si è chiesta il motivo per cui la gente critica la differenza d’età, dato che ha ricevuto molto critiche, a tal proposito ha detto: “Perchè la società mi deve mettere nella condizione di vergognarmi di essere legata ad una persona straordinaria?”.

Andrea Delogu ha così svelato di aver conosciuto un ragazzo, molto più giovane di lei, ha circa 23 anni, e con cui ha iniziato un forte rapporto sentimentale. Lui si chiama Luigi Bruno, l’ha contattata sui social mandandole dei messaggi, e uno diceva: “Se tra 10 anni nessuno dei due ha trovato l’amore della sua vita, ci sposiamo?”. Quando è avvenuto il primo incontro lei pensava si trattasse di un profilo fake ma con sua grande sorpresa ha scoperto che non lo era.

La conduttrice ha un matrimonio terminato alle spalle, è stata legata con l’attore Francesco Montanari, e ancora oggi parlando del suo ex marito dice di essere stata legata con una persona fantastica. Ha spiegato, in un’intervista a Verissimo in cui fu ospite di una puntata, che l’amore con lui si è trasformato e sono diventati amici. Adesso è felice accanto al suo nuovo fidanzato, un modello. Sempre nella medesima puntata ironizzò sulla differenza che corre tra lei e lui: “E’ molto più giovane di me. Quando sarà famoso vorrà una della sua età e mi lascerà”.