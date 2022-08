Taglio corto per Aylin in Daydreamer: dimenticatela così, oggi l’attrice mostra la sua nuova ‘immagine’

Ha interpretato Aylin in Daydreamer: dopo la fine della serie l’attrice ha cambiato look, eccola oggi in tutta la sua bellezza.

Daydreamer è una delle serie turche più belle trasmesse in Italia e in molti altri paesi. Ha avuto ovunque un successo impressionante. Tutto il cast ha lasciato il segno e in particolare è la storia d’amore tra Can e Sanem ad aver fatto sognare i telespettatori. Un amore ostacolato fin dall’inizio da bugie fino a quando non c’è il colpo di scena.

Quando la coppia si unisce iniziano a sorgere problemi e incomprensioni. La giovane crede che il fotografo abbia bruciato il suo libro, gesto che in realtà è stato compiuto da Yigit. Accusato ingiustamente, Can parte per tornare dopo diverso tempo. Nonostante la distanza temporale al ritorno sembra che fra i due niente sia cambiato e i loro cuori ricominciano a battere più forte di prima. Nella prima parte della storia abbiamo visto che le difficoltà hanno interessato non solo il loro amore ma anche l’azienda della famiglia Divit.

Qualcuno ha cercato in tutti i modi di sabotare i suoi affari, per esempio Aylin, fidanzata e poi ex di Emre, fratello di Can. E’ infatti lei insieme all’uomo che cerca di scoprire in anticipo i movimenti professionali dell’azienda in modo tale da prendere per prima gli affari che i Divit cercano di instaurare con le altre aziende. Ad un certo punto della storia però la donna viene arrestata. Dall’ultima volta che abbiamo visto l’attrice nei panni di Aylin è passato più di un anno, oggi vi sveliamo che ha cambiato totalmente look.

E’ Aylin in Daydreamer: dopo più di un anno l’attrice ha cambiato look, eccola oggi

La storia d’amore tra Can e Sanem ha fatto da sfondo a Daydreamer ma nella trama sono entrate a far parte altre vicende. All’inizio uno dei personaggi che è stato al centro dell’attenzione è quello di Aylin, la fidanzata e poi ex di Emre, fratello del fotografo.

La donna è in affari con l’uomo per scoprire tutti i movimenti dell’azienda e in qualche modo anticiparla e sabotarla. Dopo la fine della sua relazione entra in contatto con Enzo Fabbri. Poco dopo viene arrestata per lavoro sporco. L’abbiamo vista dalla prima puntata fino alla ventinovesima: com’è oggi l’attrice che l’ha interpretata?

A distanza di più di un anno Sevcan Yasar, interprete di Aylin, appare completamente diversa. Oggi l’attrice si mostra con una nuova immagine. In Daydreamer l’abbiamo vista con una chioma cortissima e dal colore nero acceso, mentre oggi sfoggia una tonalità più chiara quasi sul castano e i capelli sono molto più lunghi. Sta benissimo anche con questo nuovo look dato che Sevcan è bella in tutte le sfaccettature. Voi avete seguito il suo personaggio nella serie turca?