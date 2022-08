Totti Noemi Bocchi: qual è stata la reazione del suo ex marito alle foto insieme

Totti-Noemi Bocchi: qual è stata la reazione dell’ex marito della donna alle foto insieme all’ex capitano della Roma.

La separazione di Ilary Blasi e Francesco Totti ha suscitato non poco rumore. Da quando è stata annunciata ne sono uscite di notizie e le voci che sono circolate si sono fatte sempre più insistenti. L’ex capitano della Roma ha un’altra donna nella sua vita, Noemi Bocchi, conosciuta, come riportato da Chi, durante una partita a padel.

Molte persone vicine ad entrambi hanno parlato di quanto successo, di com’è nato questo rapporto e di come Ilary avrebbe scoperto tutto. Sempre secondo il settimanale Chi, la conduttrice avrebbe appreso del legame quasi per caso, dopo che sua figlia Isabel di ritorno a casa avrebbe detto di aver conosciuto nuovi amichetti, figli in realtà di Noemi.

La donna e Totti si sarebbero conosciuti un anno fa, durante una partita a padel e da lì sarebbe cominciato tutto. Anche Noemi, prima ancora, ha avuto una relazione di molti anni sfociata nel matrimonio e nella nascita di due figli per poi giungere da qualche anno alla rottura. Ma come ha reagito l’ex marito della donna alle foto di lei e di Totti?

Totti-Noemi Bocchi: come ha reagito l’ex marito della donna alle foto insieme

Negli ultimi giorni Chi ha pubblicato nuove foto in cui c’è Totti nello stesso posto in cui poco prima era passata Noemi Bocchi. Sembra ormai essere sempre più vera la relazione fra l’ex capitano della Roma e la donna. Si è parlato di un accordo fra i due, si dice che si sarebbero parlati per rivelare la loro relazione soltanto dopo l’ufficializzazione del divorzio con Ilary Blasi.

Le notizie che circolano sul loro conto sono sempre più reali e insistenti e ogni giorno si scoprono dettagli scottanti sui motivi che avrebbero portato alla separazione tra la conduttrice e Totti. Ma a quanto pare anche la nuova fiamma dell’ex capitano sarebbe in fase di divorzio dall’ex marito, col quale ha avuto due figli. Si sono separati più di un anno fa Noemi e Mario Caucci. Quindi quando sono apparse le prime immagini i due non erano già da tempo una coppia. Ma come ha reagito l’uomo davanti alle foto della sua ex moglie con Totti?

Raggiunto da Fanpage.it quando è esplosa la notizia e il settimanale Chi aveva pubblicato le prime foto in cui si vedeva Francesco sotto casa della donna, non ha voluto commentare, rispondendo: “Non ho niente da dire”. Caucci ha così voluto mantenere il silenzio anche se mesi fa, quando cominciò a circolare la notizia e Noemi fu fotografata allo stadio dove c’era anche Totti, lui aveva rilasciato diverse dichiarazioni: “Totti ha la mia comprensione, so cosa c’è dietro l’immagine di mia moglie“, raccontando che da tutta questa storia, se vera, lei poteva trarne un vantaggio mediatico.