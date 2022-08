Alena Seredova, spunta una foto da giovanissima: com’è cambiata

Giovanissima nel suo esordio in Tv, ricordate Alena Seredova in questo scatto? Come è cambiata la bellissima showgirl negli anni!

Un volto che ha riscosso sicuramente negli anni un incredibile successo. La bellissima Alena Seredova è oggi un personaggio televisivo e super seguito sui social. Proprio il suo profilo Instagram, dove ama condividere scatti del suo privato, la ritraggono splendida a più non posso e raccolgono sempre infiniti like e commenti da parte degli utenti che la seguono.

La sua scalata verso il successo è iniziata dapprima in passerella. Era giovanissima quando, all’età di appena 15 anni ha cominciato a posare ed a sfilare. La sua incontenibile bellezza l’ha però portata dinanzi le telecamere del palcoscenico televisivo, dove ha poi ottenuto l’incredibile successo che l’ha resa ad oggi una delle showgirl più amate e di successo. L’ex moglie del portiere della Juve, ha ritrovato l’amore e starebbe per convolare a nozze con l’uomo con il quale un anno fa ha allargato la famiglia con la nascita della piccola Vivienne.

Dopo l’indiscrezione del settimanale Nuovo qualche mese fa, sarebbe arrivata tra l’altro la conferma del possibile matrimonio con il suo attuale compagno Alessandro Nasi. I due presto diventeranno marito e moglie. Ma, ricordate com’era la bellissima Alena Seredova da giovanissima? In questo scatto è appena al suo primo esordio televisivo. Diamo un’occhiata insieme.

Alena Seredova, come è cambiata la showgirl negli anni

Sono trascorsi esattamente 23 anni da quando la bellissima Alena Seredova, giovanissima, ha esordito sul piccolo schermo con un programma andato in onda sulla Rai, Torno Sabato. Alla conduzione un simpaticissimo ed amatissimo Giorgio Panariello che volle la bella showgirl al suo fianco. E così dalla passerella, Alena Seredova ha fatto il suo esordio televisivo mostrandosi in tutta la sua incommensurabile bellezza. L’esordio in Tv segna per Alena Seredova un traguardo importante perché poco dopo comincerà a recitare all’interno di film, serie televisive e cinepanettoni. Ma ricordate com’era appena 21 anni fa? Se dovessimo tornare indietro nel tempo ecco come la vedremmo. Eccola in questo imperdibile scatto.

Classe ’78, Alena Seredova aveva nel 2001 solamente 23 anni. Il suo esordio televisivo l’ha vista apparire sul piccolo schermo in vesti davvero splendide. Giovanissima come era, ha catturato con la sua bellezza e la sua bravura milioni di telespettatori che sono diventati ad oggi i milioni di fan che la seguono.

Ma dal 2001, tornando proprio ad oggi, ai nostri giorni, è facile notare che il tempo per la bellissima showgirl sembra non essere mai trascorso. Basterebbe infatti dare un’occhiata al suo profilo Instagram per capire quanto negli anni sia diventata sempre più bella. Una bellissima donna e mamma di 3 splendidi figli accanto all’uomo con il quale presto convolerà a nozze. Non la trovate bellissima?