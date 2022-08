Anna Pettinelli dice tutta la verità, interviene anche Tina Cipollari: commento imperdibile

Anna Pettinelli ammette su Instagram di usare uno stratagemma nelle sue foto e Tina Cipollari commenta con una ‘perla’ delle sue.

Da sempre nota per la sua schiettezza, la famosa conduttrice radio e tv Anna Pettinelli non le manda a dire neanche sui social. Come succede a molti, e soprattutto ai personaggi pubblici, anche lei è spesso bersagliata da commenti offensivi da parte dei soliti ‘leoni da tastiera’ ma, ovviamente, non si lascia certo abbattere da simili idiozie!

A finire sotto accusa sono spesso le sue labbra che, a parere di alcuni, sarebbero gonfiate artificialmente. Per porre fine a queste insinuazioni e dimostrare che l’aspetto della sua bocca è frutto di Madre Natura, l’ex prof di Amici ha pubblicato un post sul proprio profilo Instagram.

Si tratta di due foto una accanto all’altra che mettono a confronto la Anna di 40 anni fa con quella di oggi: “Ho pensato di dare soddisfazione a haters e criticoni per farli sentire un momento importanti – si legge nella didascalia – e dare un consiglio visto che da giorni rompete le palle con le dimensioni della mia bocca che come vedete, a parte un normale ingrandimento portato dall’età, è rimasta la stessa”.

La Pettinelli, però, non si è limitata solo a comprovare che le sue labbra non siano state ritoccate: ha fatto anche una rivelazione inedita che ha scatenato subito parecchi commenti. Tra questi, non è passato inosservato quello di Tina Cipollari la quale è stata molto, ma molto esplicita. Proprio come a Uomini e Donne!

Anna Pettinelli e l’esilarante commento di Tina Cipollari: cos’è successo

Inaspettatamente, l’amatissima speaker radiofonica ha ammesso di usare in effetti un’app per abbellire i propri scatti, ma ha anche fatto un discorso molto intelligente al riguardo. “Che male c’è a voler sembrare, almeno in foto, più carine ? Voi pubblichereste foto in cui siete venuti male? No. Allora usate i filtri come tutti. Io per esempio uso Facetune per fare la pelle più liscia”. Lo stesso ragionamento lo ha fatto anche Wanda Nara di recente, ricordate? La moglie di Mauro Icardi ha pubblicato una sua foto senza filtri ed ha esposto la sua teoria sull’argomento.

Tantissimi i like sopraggiunti sotto il post della Pettinelli e altrettanti i commenti di personaggi noti del mondo dello spettacolo tra cui Pamela Petrarolo, Andrea Delogu, Salvo Sottile e Tina Cipollari. Ciò che ha scritto quest’ultima per sostenere l’ex volto di Amici ha subito catturato l’attenzione di tutti: “Lasciali scrivere, poveracci…con o senza filtri sei sempre una bella donna…vorrei vedere tutte quelle che criticano quanto sono belle, saranno delle cesse allucinanti…”.

Inutile dire che queste parole dell’opinionista di Uomini e Donne hanno scatenato una pioggia di like: schietta e senza peli sulla lingua, la bionda viterbese sa sempre dare pareri costruttivi ed arguti.

Complimenti a queste due donne meravigliose!