L’attrice dell’amata serie tv si è sposata: al suo matrimonio manca proprio lui

L’attrice dell’amata serie tv si è sposata ma al suo matrimonio mancava proprio lui: grande assenza.

Questo è un periodo di grandi eventi, sono molte le nozze celebrate in queste ultime settimane. Per esempio pochi giorni fa c’è stato il secondo sì di Ben Affleck e Jennifer Lopez. Un sì turbato da un imprevisto. La mamma dell’attore ha subito una piccola caduta ed è stata portata in ospedale dallo stesso Ben con la sua amata.

Ci sono state le nozze di Sabrina Ghio, l’ex tronista di Uomini e donne; abbiamo vissuto a pieno le emozioni durante la celebrazione del matrimonio tra Beatrice Valli e Marco Fantini; Manuela Arcuri ha sposato in Italia suo marito dopo avergli detto sì 10 anni fa a Las Vegas. A quanto pare è un anno pieno di nozze questo. Nelle ultime ore anche un’altra famosa attrice si è sposata. L’abbiamo vista in una bellissima e appassionante serie tv che ci ha accompagnato per più di un anno.

Tra gli ospiti c’erano tanti personaggi che abbiamo visto recitare al suo fianco. Si è però sentita l’assenza di un personaggio molto famoso che molti pensavano di vederlo alla nozze: ecco di chi si tratta.

L’attrice della famosa serie tv si è sposata: al suo matrimonio mancava proprio l’attore

Nelle ultime ore è convolata a nozze, l’attrice aveva fatto sapere di essere prossima a sposarsi qualche giorno prima attraverso la pubblicazione di alcune immagini che facevano pensare che il matrimonio si sarebbe svolto da lì a pochi giorni. Il 28 agosto ha detto sì al suo fidanzato, con il quale era uscito allo scoperto soltanto l’anno scorso.

Vi ricordate di Sanem in Daydreamer? Proprio l’attrice che l’ha portata in scena è convolata a nozze pochi giorni fa. Per l’occasione ha sfoggiato tre abiti diversi. Il primo era a rete, meraviglioso e molto diverso dagli altri già visti, con scollo e senza bretelle; il secondo abito era classico, semplicissimo di un bianco luminoso, e il terzo vestito indossato era invece molto più particolare, più da festa, con corpetto e tanti lustrini. Demet Ozdemir ha sposato il suo fidanzato Ogzuhan Koc in un resort situato nel quartiere Seriyer di Istanbul. La festa è stata grandiosa con musica e balli. Tra gli invitati c’erano anche molti attori che abbiamo visto recitare al suo fianco, come Birand Tunca che nella serie Daydreamer ha interpretato Emre e Anil Celik che ha portato in scena CeyCey. Tutti i fan hanno però notato un’assenza tra gli ospiti, proprio l’attore che l’ha affiancata come protagonista non c’era.

Parliamo ovviamente di Can Yaman che da più di un anno vive in Italia. Ebbene, Can non sembra essere presente al matrimonio della sua collega Demet e in molti pensavano che ci sarebbe stato. A quanto pare non è così. Oggi l’attore è impegnatissimo nella penisola italiana, infatti a breve lo vedremo in tv nella serie Viola come il mare.