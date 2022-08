L’attrice si è separata dal marito ed è dimagrita: “Ho fatto attenzione a ciò che mangiavo”.

Ha cominciato a lavorare nella recitazione molti anni fa quando debutta a teatro e pochi anni dopo è arrivata al cinema. La sua è una carriera immensa, tanti i premi e i riconoscimenti ricevuti che mettono in risalto quel talento che ci ha conquistato. In questi anni sono cambiate diverse cose. In un’intervista al settimanale Oggi Giovanna Mezzogiorno si è aperta con profondità raccontando nero su bianco la vita vissuta fino ad oggi.

L’attrice ha parlato della sua adolescenza complicata. A scuola era un disastro e a Milano frequentava i centri sociali: “Erano i tempi delle droghe sintetiche, vedevo gli amici trasfigurati, con la faccia storta. Io non le ho mai volute provare, mai. Mi facevano terrore”. Giovanna ha raccontato anche della morte di suo padre Vittorio, scomparso a 51 anni. Una perdita che ha lasciato sua mamma devastata, tanto che la donna aveva messo in casa un santuario con le sue foto. Si è separata dal marito, Alessio Fugolo, il padre dei suoi figli gemelli, Leone e Zeno. In questi anni è cambiata, oggi è diversa, è dimagrita ma in passato ha ricevuto tanti commenti sul suo corpo per essere ingrassata.

Giovanna Mezzogiorno ha spiegato che ha fatto attenzione a quello che mangiava ma niente sport, perchè si definisce pigra: “Ho fatto attenzione a quello che mangiavo. Ma ancora, a chi importa? Conta che il mio lavoro lo faccio bene, ci metto tutto, sempre”. E infatti adesso è molto impegnata, tra poco sarà al Festival di Venezia con il film Amanda.