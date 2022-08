Ballando con le stelle, brutta notizia per Milly Carlucci: un addio che fa male

Brutta notizia per Milly Carlucci e tutti gli amanti di Ballando con le stelle: ha appena annunciato la sua assenza, un addio che fa male.

L’edizione di Ballando con le stelle, prevista per inizio di Ottobre, sarà un’edizione davvero ricca di novità. Al timone del programma, è stata nuovamente confermata Milly Carlucci, così come altre colonne portanti dello show, ma alcuni suoi volti fissi hanno scelto di voltare completamente pagina!

Brutta notizia per Milly Carlucci e tutti gli spettatori di Ballando con le stelle! Dopo avervi svelato un’assenza pesantissima, vi annunciamo quello che nessuno avrebbe mai voluto sentirsi dire: un altro volto del programma ha salutato per sempre lo show. A rivelare ogni cosa nel minimo dettaglio, è stato proprio il diretto interessato sul suo canale social ufficiale. Attraverso un post Instagram che racchiude le diverse edizioni di Ballando con le stelle a cui ha preso parte, il ballerino ha annunciato il suo abbandono del programma.

Dopo Vito Coppola, che – dopo la chiusura della storia d’amore con Arisa – ha scelto di voltare pagina e di recarsi all’estero – un altro ballerino di Ballando con le stelle non farà più parte dello show del Sabato sera. “Dopo 10 anni, sarà il mio primo senza Ballando”, inizia proprio così la ‘lettera’ che l’ex volto del programma ha scritto al suo pubblico. Di chi parliamo? Non vi farà affatto piacere saperlo!

Milly Carlucci, brutta notizia per i fan di Ballando con le stelle: nessuno l’avrebbe immaginato

Il cast di Ballando con le stelle è stato scelto! Seppure manchi più di un mese all’inizio di questa nuova edizione, la padrona di casa non ha potuto fare a meno di svelare i nomi di tutti coloro che si cimenteranno in prove coreografiche. Anche noi abbiamo letto il cast ed è per questo che siamo in grado di dirvi che ne vedremo sicuramente delle belle!

Come dicevamo, l’edizione di quest’anno prevede delle grosse novità, ma anche delle dolorosissime perdite. A quanto pare, infatti, Vito Coppola non figurerà più come presenza fissa nel corpo di ballo. E non lo saranno nemmeno Simone Di Pasquale e Sara Di Vaira, che invece avranno un ruolo completamente inedito. Qualche ora fa, però, è stato annunciato un altro addio. Brutta notizia, quindi, per Milly Carlucci, che perde un altro pezzo da novanta di Ballando con le stelle. Di chi parliamo? Proprio di lui: Stefano Oradei! Qualche ora fa, l’amato ballerino dello show di Rai Uno ha annunciato di aver abbandonato il programma. “Non ci sono state le basi, abbiamo avuto una conversazione con Milly e la produzione e… le combinazioni non funzionavano”, ha spiegato.

Al suo pubblico, Stefano ha raccontato di avere altri progetti in giro per il mondo e non ha mancato di fare un grosso in bocca al lupo al team e alla squadra di Ballando.