Brutto spavento per la cantautrice, è stata ricoverata d’urgenza in ospedale: come sta adesso

La cantautrice è stata portata d’urgenza in ospedale in seguito ad una brutta caduta. Per questo motivo ha annullato una tappa del suo tour ma è pronta a recuperarla il prima possibile. Ha subito un trauma cranico dopo un piccolo incidente. Lo abbiamo appreso tramite i social dove anche la sua amata ha fatto sapere delle sue attuali condizioni.

Fortunatamente sta bene ma dovrà ovviamente stare per qualche giorno a riposo, lontano da sforzi. La notizia ha fatto subito il giro del web e in poco tempo tutti sono venuti a conoscenza di quanto accaduto. Il brutto inconveniente ha messo in allarme i migliaia di fan.

Brutto spavento per la cantautrice, è stata ricoverata d’urgenza in ospedale: cos’è successo e come sta

Si è trattato di un brutto incidente, la cantante è caduta e ha subito un trauma cranico. Paola Turci in seguito alla caduta è stata portata immediatamente in ospedale. Fortunatamente nulla di grave ma dovrà restare qualche giorno a riposo lontano da sforzi e stress.

Per questo ha fatto sapere di avere annullato un concerto: “Mi spiace per il concerto a Forlì ma farò di tutto per recuperarlo, se possibile”. Il fatto è avvenuto un paio di giorni fa, poco dopo è arrivato il messaggio di sua moglie, Francesca Pascale, che ha riportato in un post instagram una foto in cui sono insieme e a corredo ha scritto: “Dopo uno spavento improvviso il peggio è passato. Anima grande. Ti amo”. L’immagine è stata condivisa il 28 agosto quindi l’incidente è avvenuto poco prima o qualche giorno prima. Il messaggio di Francesca è chiaro, Paola sta bene ma lo spavento improvviso è stato molto forte. “Il peggio è passato”, scrive, quindi le condizioni della cantante sono buone e fortunatamente nulla di grave è accaduto. La stessa artista ha poi fatto sapere su facebook cos’è successo e come sta.

“Sto bene. E’ stata una brutta caduta e ho riportato un trauma cranico. Sono in ospedale e ne avrò per qualche giorno. Sono un po’ rimba e non riesco a raccontarvi ma lo farò”, ha scritto. Nel giro di poche ore ha ricevuto tantissimi messaggi, i suoi fan, gli amici e i parenti si sono preoccupati per quanto successo. La cantante, come ha fatto sapere lei stessa, sta bene. Dopo l’incidente ha subito un trauma cranico, portata in ospedale ne avrà per qualche giorno, dice. Purtroppo, ha dovuto cancellare il concerto a Forlì ma ci tiene a precisare che farà di tutto per recuperarlo, se possibile: “Vi abbraccio piano piano“, conclude Paola.

A quanto pare si è trattata di una brutta caduta che ha provocato un forte spavento. Adesso la cantante sta bene e si sta riprendendo pian piano.