Elisabetta Canalis è sempre in perfetta forma: mostra a tutti che cosa fa

Elisabetta Canalis è sempre in perfetta forma: la conduttrice mostra a tutti cosa fa, ecco il suo ‘segreto’.

Elisabetta Canalis da alcuni anni non vive più in Italia ma è all’estero, precisamente a Los Angeles. Si è stabilita lontano dove risiede insieme a suo marito Brian Perri, un chirurgo italo-americano e a sua figlia Skyler Eva. La coppia si è sposata nel 2014 e un anno dopo sono diventati genitori.

Attraverso il suo canale instagram oggi seguito da migliaia di persone sono emersi alcuni angoli della sua casa, bella e grande con molti comfort e tanti dettagli che catturano l’attenzione al primo sguardo. La showgirl infatti condivide molto della sua quotidianità, mostra che cosa fa durante il giorno, gli eventi a cui partecipa, spesso fa vedere ai follower gli outfit indossati, tutti pazzeschi dobbiamo dire, e fa sapere anche che cosa fa per restare in forma.

Voi lo sapete? Chi la segue lo saprà sicuramente dato che molte volte condivide non solo video sul suo profilo ma anche tante storie. Adesso che sta terminando l’estate la showgirl metterà in pratica una nuova scheda di allenamento: ecco gli esercizi che svolge.

Elisabetta Canalis è sempre in ottima forma: la showgirl mostra a tutti che cosa fa per esserlo

Bella da togliere il fiato, Elisabetta Canalis è tra le showgirl più amate dal pubblico italiano. Anche se da alcuni anni vive lontano dall’Italia, precisamente a Los Angeles, spesso torna nel bel paese. Non solo ha tanti progetti che la riportano nella sua terra ma trascorre anche le vacanze qui o arriva per stare con la sua famiglia.

Da quando ha esordito sul piccolo schermo ne ha fatta di strada e oggi non ha bisogno di presentazioni. E’ molto attiva sui social dove è seguita da oltre 3 milioni di persone. I follower sono sempre molto attenti a quello che pubblica, foto e storie non passano inosservate. Difficile poi non farsi catturare per esempio dalla bellezza dei suoi outfit sempre molto originali. Negli ultimi giorni ha pubblicato un video in cui ha fatto vedere di aver tagliato i capelli a casa, taglio che non ha fatto lei ma con un professionista. Oltre a far vedere i suoi capi d’abbigliamento, molte volte mostra che cosa fa per restare in forma. Elisabetta è una grande sportiva e cura il suo corpo ma anche la mente tenendosi sempre in movimento.

Qualche giorno fa ha condiviso una serie di ig in cui ha fatto sapere di aver iniziato una nuova scheda di workout.

Sono diversi gli esercizi che svolge, anche con i pesi e non sembra che siano così leggeri. Lei è abituata ad allenarsi dato che pratica anche molti sport: “Nuova scheda di workout da fare dove vuoi”, ha scritto a corredo, taggando un professionista. Ecco, la showgirl si tiene in forma seguendo un allenamento costante.