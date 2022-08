Il paradiso delle signore, Giulia Arena e l’incredibile retroscena: c’entra il suo fidanzato

Giulia Arena ha raccontato un incredibile retroscena che riguarda il suo fidanzato: cosa ha svelato l’attrice de Il Paradiso delle Signore.

Sono tantissime le serie tv che si alternano sui nostri schermi, ma Il Paradiso delle Signore è tra quelle più in voga. In onda dal 2015, la fiction di Rai Uno ha riscosso un successo assoluto sin dalla sua prima puntata ed, ad oggi, è arrivata alla sua settima stagione. L’avreste mai immaginato?

Tra i tantissimi protagonisti che si sono alternati in queste sette edizioni de Il Paradiso delle Signore, la giovanissima Giulia Arena è tra quelli più amati. Nei panni della giovanissima Ludovica, l’ex Miss Italia ha saputo facilmente mettere tutti d’accordo. Ed ancora adesso è tra i volti più apprezzati della serie tv.

In attesa della settima stagione de Il Paradiso delle Signore, Giulia Arena si è lasciata andare ad una lunga intervista sulle pagine del settimanale Di Più. In quest’occasione, l’ex Miss Italia non solo ha raccontato una novità che riguarda il suo personaggio, ma anche uno che riguarda la sua vita privata. Ed, in particolare, il suo fidanzato. A quanto pare, sembrerebbe che la sua relazione vada avanti da circa 8 anni e che i due siano piuttosto affiatati. A quando, quindi, le nozze? Fate molta attenzione: la giovane Arena ha svelato un retroscena davvero incredibile.

Giulia Arena svela un retroscena incredibile sul suo fidanzato: cosa ha detto

A differenza sua, il fidanzato di Giulia Arena non appartiene affatto al mondo dello spettacolo. Stando a quanto si apprende dal web, infatti, sembrerebbe che il compagno della giovanissima attrice sia un avvocato specializzato in diritto civile. I due fanno coppia fissa da circa 8 anni e sembrerebbero vivere a Milano nonostante entrambi siano del Sud.

Seppure sia molto riservata sulla sua vita privata, spulciando il suo canale Instagram, siamo riusciti a rintracciare alcuni scatti che ci mostrano la bella Giulia in compagnia del suo fidanzato. È proprio per questo motivo che siamo riusciti a capire che – nonostante la relazione quasi decennale – i due sono decisamente innamorati. Quando, quindi, la coppia deciderà di fare il grande passo? Così come Federica Pellegrini e Matteo Giunta – sulle cui nozze è stato svelato un retroscena incredibile – anche l’ex Miss Italia e il suo compagno sono pronti a giurarsi amore eterno? Molto probabilmente si, ma ad unico ‘patto’. A rivelare ogni cosa su questa ‘condizione’, è stata la giovane Arena, che a Di Più Tv ha svelato qualcosa di spiazzante. “Il mio fidanzato vorrebbe che facessi io la proposta di nozze. Ha anche già scelto l’orologio che desidera come dono di fidanzamento”, ha spiegato Giulia al settimanale. Insomma, si capisce chiaramente che si tratta di qualcosa sicuramente di ‘atipico’, ma che potrebbe rendere questo momento ancora più speciale.

In attesa di sapere chi cederà per primo, auguriamo ad entrambi una vita prospera e ricca di amore.