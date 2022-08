Ilary Blasi mostra a tutti quale sarà il colore più trendy dell’autunno: lo vorranno tutte

Ilary Blasi mostra a tutti i suoi followers quale sarà il colore più trendy di quest’autunno: lo vorranno tutte nel proprio armadio.

Al centro dell’attenzione di tutti per via della sua separazione da Francesco Totti, ma anche per i suo outfit: Ilary Blasi è, senza alcun dubbio, la regina di quest’estate che accinge a chiudersi!

Attiva come non mai sul suo canale social ufficiale, Ilary Blasi sta condividendo ogni cosa col suo pubblico. Non proferisce affatto parola su tutto quello che sta accadendo e si sta dicendo sulla fine del suo matrimonio con Francesco Totti, ma non perde occasione di pubblicare scatti che la ritraggono durante le sue vacanze o piccoli trucchi di bellezza!

Qualche ora fa, Ilary Blasi non ha potuto fare a meno di svelare una piccola ‘chicca’ del suo guardaroba. Così come ha fatto recentemente Elisabetta Canalis, anche la conduttrice romana ha voluto di gran lunga anticipare l’autunno, mostrando ai suoi sostenitori quale sarà il colore più trendy della stagione! Lei, come al solito, è bellissima, ma gli occhi dei suoi ammiratori si sono focalizzati principalmente sulla camicetta sfoggiata. L’avete vista anche voi? Siamo certi che adesso tutti la vorranno nel proprio armadio.

Ilary Blasi, sarà proprio questo il colore più trendy dell’autunno: da uscirne matti!

Se avete intenzione di rifare il guardaroba da capo per l’arrivo dell’autunno, non possiamo fare altro che consigliarvi dei capi d’abbigliamento dal colore ‘anticipato’ da Ilary Blasi. Qualche ora fa, come dicevamo, la conduttrice romana si è mostrata al suo pubblico con indosso un outfit che non è assolutamente passato inosservato. Con l’abbronzatura dorata in perfetta combinazione con la manicure, capelli sciolti ed accessori dorati, la splendida romana ha lasciato tutti di stucco per la sua bellezza. C’è un ‘dettaglio’, però, che siamo certi che non è assolutamente passato inosservato. Parliamo della camicia indossata e, soprattutto, del suo colore! Siamo certi che sarà proprio questo quello più trendy di quest’autunno!

Salutate canotte, mezze maniche, gonne e pantaloncini, molto presto dovremo iniziare a sfoggiare camicie a maniche lunghe e pantaloni! Il guardaroba, quindi, sta per essere completamente rivoluzionato, ma quello che non può mai mancare è lo stile. E questa camicia sfoggiata da Ilary Blasi per una delle sue serate romane, ce ne da ampia conferma! Abbinata ad un pantalone di colore nero che lascia la pancia scoperta, la blusa della conduttrice si annoda al petto e presenta delle maniche larghe piene di piume. Insomma, da non perdere! A catturare, però, l’attenzione, è proprio il suo colore! Se la vista non ci inganna, parliamo di un colore senape, che siamo certi sarà il ‘must-have’ di quest’autunno. Cosa aspettate? Correte ad acquistare un capo d’abbigliamento con questo colore: non ve ne pentirete!

Vi piace l’outfit sfoggiato da Ilary Blasi? Per noi è da 10 e lode!