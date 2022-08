“Mi sono voltata e mi sono accorta che…”: la madre di Federica Pellegrini, cos’è successo al matrimonio

La madre di Federica Pellegrini ha appena raccontato tutto quello che è successo nel giorno del matrimonio di sua figlia: le sue parole.

Sono trascorsi pochissimi giorni dalle sue nozze con Matteo Giunta, eppure il matrimonio di Federica Pellegrini continua a far parlare tantissimo. D’altra parte, con un weeding planner d’eccezione, non si poteva avere questa reazione. A parlare delle nozze dell’anno e a svelare qualche dettaglio in più, è stata proprio sua madre.

A distanza di qualche giorno dalle nozze di sua figlia, la madre di Federica Pellegrini non ha potuto fare a meno di raccontare tutto quello che non si è potuto vedere di questo magico giorno. Celebrato e festeggiato a Venezia, il matrimonio di Federica Pellegrini e Matteo Giunta è stato davvero fantastici. A partire dall’arrivo in laguna qualche ora prima delle nozze fino al tango degli sposi riservato ai loro invitati, la coppia di sportivi ha saputo regalare una cerimonia raffinata ed elegante. Ovviamente, le emozioni non sono affatto mancate! D’altra parte, che matrimonio è senza lacrime?!

“Mi sono voltata e mi sono accorta che..”, è proprio questo che la signora Lionello ha raccontato a Il Corriere della sera sulle nozze di sua figlia. Un retroscena davvero incredibile, ve lo assicuriamo, su cui fino ad ora in pochissimi si sono soffermati.

Federica Pellegrini, parla la madre: il retroscena mai raccontato sulle nozze

Chi è stato presente al matrimonio di Federica Pellegrini e Matteo Giunta non ha potuto fare a meno di affermare quanto sia stato tutto fantastico ed emozionante. A confermarlo, tra l’altro, è stata proprio la madre dell’amatissima sportiva a Il Corriere della sera. A distanza di qualche giorno dalle nozze di sua figlia, la signora Lionello è intervenuta sul famoso quotidiano ed ha rivelato qualche retroscena completamente inedito sul matrimonio di sua figlia.

Le emozioni, come dicevamo, hanno fatto da padrona all’evento, soprattutto quando, poco prima che la Pellegrini arrivasse sull’altare accompagnato dal suo papà, ha percorso la navata della Chiesa sulle note dell’Hallelujah di Cohen e poi l’Ave Maria di Schubert. Canzoni che, da come si può chiaramente comprendere, fanno venire già di per sé i brividi. A rendere ancora più magica l’atmosfera, però, è stata la voce di Virginia, figlia di Alberto, l’allenatore di Federica morto nel 2009 per via di un infarto. “Voce unica”, ha detto la madre della Pellegrini, svelando di aver pianto. Una reazione, quindi, totalmente legittima e che descrive l’emozione del momento. A quanto pare, però, un po’ tutti in Chiesa hanno avuto la stessa reazione! “Io ho letteralmente pianto, poi mi sono voltata e mi sono accorta che più o meno tutti erano in lacrime”, ha spiegato.

Insomma, sembrerebbe che tutti sia stato perfetto e magico. D’altra parte, non ci aspettavamo nulla di differente!