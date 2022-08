La manicure di Miriana Trevisan non passa inosservata: il colore scelto è scintillante

La manicure di Miriana Trevisan non passa inosservata: dal colore scelto alla forma delle unghie, ecco i dettagli.

Miriana Trevisan ha fatto parte della sesta edizione del Grande Fratello Vip. La showgirl da sempre molto amata ha portato nella casa un lato di sè che non tutti conoscevano. Infatti, solitamente seguiamo i personaggi del mondo dello spettacolo per l’ambito professionale ma facendo parte di un reality è inevitabile che esca fuori anche l’aspetto personale.

E ai telespettatori che hanno visto il programma di canale 5 è piaciuto molto questo aspetto inedito di lei. Miriana si è mostrata in tutte le sfaccettature, non ha mai avuto timore di farsi vedere così com’è, spesso anche andando contro gli altri concorrenti. E’ stata una delle protagoniste. Tutti la ricorderanno agli esordi, quando ha partecipato dal 1991 al 1993 a Non è la Rai. Grazie al programma ha avuto modo di farsi conoscere e da quel momento non si è più fermata. La sua carriera ha praticamente spiccato il volo.

Oggi è seguitissima sui social dove sono quasi 300 mila i follower. Condivide sul suo canale instagram molte foto e diverse storie in cui mostra gli eventi a cui partecipa, come si svolge la sua quotidianità, alcuni momenti in famiglia con suo figlio Nicola. Sappiamo che i fan sono sempre molto attenti anche a catturare i nuovi outfit dei personaggi che seguono, o informazioni sui prodotti che utilizzano o ‘copiano’ la manicure che fanno. Miriana qualche giorno fa ha fatto vedere lo smalto per le unghie scelto: il colore è acceso ed è scintillante, difficile non notare la particolarità.

Miriana Trevisan mostra la manicure fatta: lo smalto per le unghie è davvero scintillante

I fan quando iniziano a seguire sui social i personaggi del mondo dello spettacolo che amano sono attenti a tutto quello che condividono, dai piccoli dettagli a quelli grandi. Vedono un outfit indossato da un’attrice e se piace, vogliono replicarlo, ascoltano i consigli per esempio di un prodotto che utilizzano cercando di capire se fa anche al caso loro.

Vanno molto di moda anche le manicure. Miriana Trevisan per esempio qualche giorno fa ha mostrato ai suoi quasi 300 mila follower lo smalto scelto per le unghie ed è difficile che nessuno lo replichi, dato che è davvero molto bello. Ecco la nuova manicure della showgirl:

Il colore è semplice ma ha quel tocco scintillante che lo rende diverso dagli altri. Infatti, come potete vedere dalla foto, sembra che brilli ed emana una luminosità distintiva. Questa scelta da Miriana è una bella tonalità, radiosa, di un rosso acceso. La forma delle unghie è quadrata e non sono molto lunghe. Difficile non notare la bellezza di questa manicure, cattura lo sguardo anche da lontano. A voi piace?