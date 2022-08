“Non mi importa con chi va a letto”: GF Vip, colpo di scena

Le dichiarazioni dell’ex concorrente del GF Vip su un’ex coinquilina della casa: “Non mi importa con chi va a letto”, dice chiaramente.

Nonostante siano passati già due anni dal loro primo incontro nella casa più spiata d’Italia, il pubblico ha sempre continuato a sperare che la loro amicizia potesse finalmente trovare quell’equilibrio che nel programma condotto da Alfonso Signorini tra loro è spesso mancato.

Eppure, l’affetto non sembrava mancare, anzi. I loro caratteri così diversi, però, hanno reso difficile proseguire nel gioco senza intoppi e discussioni. Anche una volta terminata l’esperienza televisiva su Canale 5, lo strappo non si è mai ricucito del tutto. Fino all’evidente ridimensionamento, almeno da parte di una delle due, del legame che le univa.

Intervistata dal settimanale Mio, l’ex concorrente ha infatti parlato di un allontanamento ed ha definito il loro attuale rapporto come una passata “esperienza lavorativa”. Dichiarazioni che sicuramente spiazzano, ma coloro che hanno seguito il percorso dell’ex gieffina sanno che lei non è mai stata scontata.

Interpellata anche sulla vita sentimentale dell’ormai ex amica, ha poi detto chiaro e tondo che non le interessa affatto questo aspetto, dal momento che tra loro c’è solo un rapporto cordiale da ‘ex colleghe’. Vediamo chi è la protagonista di queste affermazioni che hanno colpito non poco i fan.

GF Vip: “Non m’importa come penso che non importi a lei con chi vado a letto”

Come molti avranno già capito, è stata Dayane Mello a parlare dei rapporti attualmente in corso con Rosalinda Cannavò. La modella brasiliana, che nella casa fu molto amata ma anche molto contestata dai coinquilini e dal pubblico, ha rivelato al giornale Mio come stanno le cose oggi con l’attrice siciliana.

Dopo aver smentito una volta per tutte mesi fa qualunque ipotetica storia d’amore tra loro, la Mello ora ha detto senza giri di parole: “Il nostro rapporto è amichevole ma ci siamo allontanate tanto. Lei ha fatto le sue scelte di vita e per me resta una persona con cui ho fatto un’esperienza lavorativa. Non è una mia amica”.

Ha poi aggiunto i nomi di coloro che considera davvero amiche, alcune delle quali hanno condiviso con lei l’avventura del GF Vip: “Soleil Sorge è un’amica. Lo sono Giulia Salemi, Samantha De Grenet, Carlotta Dell’Isola. Rosalinda non lo è”.

Se lo storico reality di Canale 5 non le ha regalato un’amica del cuore, la Cannavò ha comunque incontrato la sua dolce metà tra le mura di Cinecittà: la storia nata con Andrea Zenga prosegue a vele spiegate ancora adesso e l’attrice sembra proprio aver raggiunto la felicità in amore.

Quando è stato chiesto a Dayane cosa pensasse della coppia, ha risposto in modo chiero e netto: “Mi piacciono e spero che lei sia felice. Se lei è contenta, ben venga, ma non m’importa come penso che non importi a lei con chi vado a letto”.

Secondo voi, tra le due è ancora possibile restaurare la vecchia sintonia?