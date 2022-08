Era Roberta di Baywatch: rivederla oggi dopo quasi 30 anni vi farà un certo effetto

Era Roberta di Baywatch, ma com’è oggi? Rivederla dopo quasi 30 anni vi farà un certo effetto: il tempo non ha scalfito la sua bellezza.

Non solo Matt Brody, ma anche la splendida Roberta è tra i volti indimenticabili di Baywatch! Tra le protagoniste indiscusse dell’amata serie tv dal 1992 al 1994, l’attrice continua ad essere ricordata con un affetto ineguagliabile. Siete curiosi di sapere che fine ha fatto oggi? E, soprattutto, com’è diventata oggi?

In un nostro recentissimo articolo, vi abbiamo parlato del bel David Charvet – il giovane Matt in Baywatch – e vi abbiamo spiegato non solo come è diventato oggi, ma anche che cosa fa oggi dopo il successo. Cosa sappiamo, invece, della bella Nicole Eggert? Come dicevamo, l’attrice è entrata a far parte del cast della serie tv nel 1992 e vi è rimasta nel 1994, ma cos’è successo subito dopo il suo ‘addio’.

Con capelli biondi, fisico statuario ed occhi azzurri, la bella Roberta di Baywatch ha fatto innamorare tutti i bagnanti, ma anche tutti i telespettatori della serie tv. Cosa sappiamo adesso sul suo conto? Così come quando era giovanissima, anche oggi Nicole è splendida? Assolutamente si! Siamo riusciti a rintracciarla su Instagram e – spulciando sulla sua bacheca – abbiamo rintracciato una serie di scatti che ci permettono di capire che oggi – a distanza di quasi 30 anni – è sempre splendida. Non ci credete, vero?

Com’è diventata oggi Roberta di Baywatch? Eccola dopo quasi 30 anni

Andando indietro con la mente e ricordando le serie tv che hanno reso unici e caratteristici gli anni ’90, non abbiamo potuto fare a meno di ricordarci di Baywatch. In onda dal 1989, la serie tv statunitense ha visto alternarsi nelle sue edizioni tantissimi personaggi, eppure tutti hanno saputo conquistare l’attenzione di tutti. Tra questi, come dicevamo poco fa, il pubblico non può non ricordare la giovanissima Roberta.

Quando Nicole Eggert ha vestito i panni di Roberta Summer Quinn in Baywatch era davvero giovanissima, ma la sua carriera da attrice vantava già di esperienze davvero incredibili. Una volta salutata la serie tv, poi, il suo successo è aumentato sempre di più. Dopo Baywatch, infatti, l’attrice ha preso parte ad altre serie tv seguitissime, ma anche a tantissime altre pellicole cinematografiche. Cos’è successo, poi? Non sappiamo nulla di certo – anche se, sul web, ci sono diverse notizie – ma sembrerebbe che la bella Nicole abbia definitivamente salutato il mondo dei riflettori da diverso tempo. A questo punto, siete curiosi di spere com’è diventata oggi? Se ai tempi di Baywatch era solita incantare tutti, sappiate che ancora oggi non è affatto da meno. Su Instagram, abbiamo rintracciato alcuni suoi recentissimi scatti e vi assicuriamo che è sempre splendida. Non sappiamo quale sia il suo ‘trucco’ di bellezza, ma vi garantiamo che ancora adesso è favolosa. Guardate un po’ qui:

Noi non notiamo alcuna differenza tra ieri e oggi, voi?