Salvatore Aranzulla e la sua routine mattutina: cosa fa per essere sempre più produttivo

Tutti si chiedono quale sia il ‘segreto’ dei suo enorme successo imprenditoriale: ecco cosa fa Salvatore Aranzulla ogni mattina.

Da circa vent’anni è considerato il deus ex machina di tutti i problemi che si possono incontrare su Internet. Capacità che gli hanno permesso di diventare un blogger di grande fama ed un imprenditore che l’anno scorso ha fatturato ben 3,8 milioni di euro dei quali, ha spiegato al Corriere della Sera tempo fa, la metà proviene dalle pubblicità, il 25% da link affiliati alle aziende ed il resto dai corsi e dalle collaborazioni in cui è testimonial.

Salvatore Aranzulla ha fatto della sua passione un lavoro e, si sa, quando una cosa la si ama, i risultati non tardano ad arrivare: sono oltre 500mila i visitatori unici che ogni giorno si collegano al suo sito, di cui è l’unico titolare. Oltre all’innato talento, però, occorre anche una certa disciplina se si vuole raggiungere livelli elevati in qualsiasi settore e molti si chiedono come faccia il geniale siciliano, che oggi vive in un appartamento esclusivo nel quartiere City Life di Milano, ad essere così produttivo nel suo lavoro.

Presto detto: lo ha rivelato lui stesso in un’intervista concessa allo youtuber Marcello Ascani. Il video, in cui mostra per la prima volta l’interno della sua casa, ha ottenuto tantissime visualizzazioni, com’era prevedibile visto l’interesse che ruota attorno a lui come personaggio e come imprenditore.

Salvatore Aranzulla, sapete cosa fa ogni mattina? Come inizia la giornata il famoso blogger

Come raccontò al Corriere, Aranzulla non è solito trascorrere molto tempo fuori casa: “Appena metto il naso fuori dall’ufficio impazzisco: il mondo del lavoro è pieno di scappati di casa”, aveva detto spiazzando tutti. D’altra parte, la sua dimora non è affatto un posto sgradevole in cui passare le giornate! Sviluppato su due piani, l’appartamento è di circa 450 metri quadrati ed è dotato di ascensore al suo interno, di una spa – jacuzzi, sauna e palestra.

Le sue giornate sono scandite da lavoro, palestra, poca tv, un paio d’ore su Youtube e TikTok, cibi sani ed orari molto precisi. Ad Ascani, ha raccontato che ogni mattina si sveglia alle 7, fa colazione ed inizia a lavorare, agevolato dal silenzio che di solito c’è a quell’ora. “Parto vedendo la parte di sviluppo, comincio a vedere tutti i codici che ho richiesto la sera prima e dò i feedback. Poi passo al resto e smarco tutto per le 9. Da lì partono una serie di task”, spiega.

Alle 11 poi scatta l’ora dell’allenamento in palestra, durante il quale a volte scatta dei selfie che condivide su Instagram. Nonostante sia abituato a lavorare tanto, cerca di tenersi libero durante il weekend: “Mi fermo alle 19, 19.30 di ogni giorno e cerco di non lavorare mai il sabato e la domenica”.

Che dire, preciso come un orologio svizzero: voi vi aspettavate una routine del genere per una mente geniale come quella di Aranzulla?