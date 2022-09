Beautiful, è Katie Logan da ben 15 anni: ricordate la sua prima puntata? Com’è cambiata l’attrice nel tempo.

È una delle protagonista assolute della soap opera Beautiful. Un personaggio che fa parte della serie sin dalle prime puntate, ma solo da 15 anni ha il volto di Heather Tom. La splendida attrice, infatti, veste i panni di Katie Logan dal 30 agosto 2007.

Nel corso degli anni, Katie è stata protagonista di diverse storie d’amore e, di recente, è stata legata a Bill Spencer: i due sono genitori di William, nato nel 2012. Quindici anni di colpi di scena ed emozioni, ma ricordate come era l’attrice alla sua prima apparizione in scena? Torniamo indietro nel tempo proprio a 15 anni fa: vedere queste immagini vi sconvolgerà.

Interpreta Katie Logan da 15 anni: com’è cambiata nel tempo l’attrice di Beautiful

Attualmente non ha un ruolo ‘centrale’ nella trama, ma Katie è una delle protagoniste assolute di Beautiful, proprio come tutte le Logan. La sorella di Brooke è apparsa nella soap già dal primissimo episodio, trasmesso negli Usa nel marzo del 1987. A interpretarla, dall’97 al 2004, è stata Nancy Sloan, che però negli ultimi anni è apparsa davvero poco. Il personaggio di Katie è tornato protagonista proprio nel 2007, quando nel cast è entrata Heather Tom. Per festeggiare i 15 anni del suo percorso a Beautiful, il giorno 30 agosto 2022, la pagina ufficiale di The Bold and the Beautiful (questo il titolo originale della soap) ha condiviso sui social proprio la prima scena ufficiale dell’attrice!

Nella clip condivisa su Instagram, vediamo la nuova Katie presentarsi a casa della sorella Donna Logan, che la accoglie con felicità e stupore. “Non sapevo fossi in città”, ha esclamato Donna, che, in quel momento, era in procinto di sposare Thorne Forrester. Katie, a questo punto, chiede alla sorella se è certa della sua scelta, dopo quanto ha subito Brooke. Ma Donna non ha dubbi: “Sono in grado di gestire Stephanie!”. Ricordate la scena? Niente paura, vi mostriamo qualche immagine noi… Immagini che vi lasceranno di stucco poiché sembra che il tempo si sia fermato a quindi anni fa per Heather Tom:

La bellissima attrice era meravigliosa proprio come adesso: nonostante siano trascorsi 15 anni dalla sua prima scena in Beautiful, la star è praticamente identica! Ma cosa dobbiamo aspettarci dalle prossime puntate per la bella Katie? Nelle puntate attualmente in onda in Italia, la Logan è impegnata in una confidenza intima con Donna: quest’ultima ha confessato alla sorella di provare ancora qualcosa per Eric. Ma ci saranno nuovi amori anche per Katie? Qualcosa bolle in pentola… Katie si avvicinerà pericolosamente ad un amato personaggio: nuovo amore in arrivo o recupererà la storia con Bill? Continuate a seguirci per tutte le anticipazioni.