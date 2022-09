Belen e Stefano De Martino scelgono le vacanze in Italia: un posto magico e romanticissimo

Belen e Stefano De Martino hanno scelto di trascorrere le loro vacanze in Italia: il posto scelto è magico e romanticissimo.

In un’estate in cui si parla solo della separazione di Francesco Totti ed Ilary Blasi e di tutti i relativi colpi di scena – l’ultimo vi è stato raccontato un po’ di tempo fa – non si può fare a meno di parlare di loro: Stefano De Martino e Belen Rodriguez! A distanza di poco più di due anni dalla loro seconda separazione, i due sono ritornati ad essere una coppia per la gioia dei loro fan, che da tempi li avrebbe voluti nuovamente insieme!

Dopo diversi ‘avvistamenti’, dichiarazioni in tv ed indizi social che confermavano il loro ritorno di fiamma, Stefano De Martino e Belen Rodriguez sono usciti finalmente allo scoperto. È stata proprio l’argentina a compiere il primo passo, condividendo una serie di immagini che la ritraevano sulla barca Santiago insieme a suo marito felice e sorridente.

È stata un’estate piena d’amore, quella vissuta da Stefano De Martino e Belen Rodriguez. Per la loro prima stagione da marito e moglie dopo il ritorno di fiamma, la coppia ha scelto di trascorrere le proprie vacanze in Italia. A differenza di Marina Di Guardo, la splendida mamma di Chiara Ferragni che ha scelto di rilassarsi in un posto paradisiaco, la coppia si è lasciata immortalare e riprendere all’interno di una villa da sogno tutta italiana. Avete visto, però, dove sono stati fino a qualche giorno fa? Si tratta di un posto incantevole, ma soprattutto super romantico.

Belen e Stefano trascorrono le loro vacanze in Italia: avete visto dove sono stati?

Così come tantissimi altri Vip, anche Stefano De Martino e Belen Rodriguez hanno scelto di trascorrere le loro vacanze in Italia. Fino a qualche tempo fa, la coppia si è mostrata all’interno di una villa dove, tra piscina, area relax, natura e molto altro ancora, non mancava proprio nulla. Nei giorni scorsi, però, i due piccioncini – insieme a Santiago e la piccola Luna Marì – hanno fatto i bagagli ed hanno scelto di trascorrere qualche giorno in un posto ultra romantico. A mostrare tutti i dettagli, com’è suo solito fare, è stata proprio la bella Rodriguez. Tra scatti del suo primogenito, del tenerissimo abbraccio con Stefano e della dolce Luna mentre mangia un gelato, la conduttrice argentina ha condiviso alcuni momenti magici di questi ultimi giorni. Avete visto, però, dove sono stati?

Un romantico come Stefano De Martino non poteva non portare la sua famiglia nella sua città del cuore: Napoli! Per gli ultimi sprazzi d’estate, infatti, la coppia ha scelto proprio il capoluogo campano per continuare a rilassarsi. In questi ultimi scatti di Belen, infatti, la coppia si immortala a Marechiaro, un piccolo borgo appartenente al quartiere Posillipo. Si tratta, quindi, di un posto super romantico dove si può godere di tutta la bellezza del golfo napoletano.

Il Golfo di Napoli e l’abbraccio di Stefano e Belen: una cartolina da incorniciare!