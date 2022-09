Bufera tra Totti ed Ilary Blasi: la mossa dell’ex capitano della Roma non passa inosservata; cos’è successo.

Una notizia che ha sconvolto tutti, quella arrivata lo scorso 11 luglio. Attraverso un doppio comunicato disgiunto, Ilary Blasi e Francesco Totti hanno annunciato ufficialmente la fine della loro storia. Una storia che termina dopo venti anni d’amore e tre meravigliosi figli.

Inevitabilmente, dopo il comunicato dell’ormai ex coppia, è esploso un incredibile clamore mediatico: d’altronde, quella formata dall’ex capitano della Roma e la conduttrice Mediaset è stata una delle coppie più amate di sempre. Che, ora, deve fare i conti con la vera separazione, quella in termini legali. A questo proposito, una mossa dell’ex campione giallorosso non è passata inosservata. Scopriamo cosa è emerso negli ultimi giorni.

La decisione di Francesco Totti dopo la separazione da Ilary Blasi: cresce la tensione

Francesco Totti e Ilary Blasi si sono separati dopo 17 anni di matrimonio e, a questo punto, si avvicina quella che sembra essere una vera e propria battaglia legale. Dopo le meritate vacanze, per l’ex coppia è tempo di pensare alla separazione, che si preannuncia complicata. Si, perché da dividere c’è un notevole patrimonio, fatto di immobili, quote societarie e investimenti. E l’ex capitano della Roma ha già fatto la sua prima mossa, rivelata dal settimanale Chi.

Accanto al suo storico legale Antonio Conte, Totti ha assoldato la divorzista più famosa del nostro Paese, l’avvocato Annamaria Bernardini De Pace. La conduttrice dell’Isola dei Famosi, invece, si affiderà al braccio destro e allievo proprio della De Pace, Alessandro Simeone. L’obiettivo è quello di arrivare ad un accordo in maniera pacifica, ma, secondo quanto si legge su Chi, al momento “le condizioni per una soluzione pacifica non ci sono”. È l’inizio di una vera e propria guerra in tribunale?

Secondo le prime indiscrezioni riportate sempre dal settimanale diretto da Alfonso Signorini, tra le idee dei suoi legali ci sarebbe quella di lasciare la casa principale ai tre figli, con i genitori che si alternerebbero. Nelle ultime ore, intanto, sono trapelate quelle che sarebbero le prime dichiarazioni di Francesco Totti in merito alla separazione con Ilary. A riportarle è l’amico del Pupone, Alex Nuccetelli, che a Il Corriere della Sera ha rivelato il contenuto di un messaggio vocale che gli avrebbe inviato proprio Francesco, all’incirca dieci giorni fa. Quali sono state le parole di Totti?

“Lo sai, per me guai a chi mi tocca Ilary, perché resta sempre mia moglie. Ok ex moglie, la madre dei miei figli, capirai dopo venti anni. Abbiamo passato insieme quasi un quarto di secolo. Non le ho fatto mancare niente, in tutto e per tutto, perché ero proprio innamorato pazzo. Se avesse fatto qualcosa in più non mi sarei mai allontanato, questo è scontato”, sarebbero state le parole di Francesco.