La casa di Cecilia Rodriguez ed Ignazio è incantevole: pavimenti, tavolo, sedie, tutto in armonia

La casa di Cecilia Rodriguez ed Ignazio Moser è incantevole: a partire dai pavimento fino alle sedie, è tutto in perfetta armonia.

Vi è mai capitato di interrogarvi su come sono fatte le case di Vip? Recentemente, vi abbiamo mostrato il nido d’amore di Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, ma avete mai visto quello di Cecilia ed Ignazio? I due si sono trasferiti in una casa tutta nuova pochissimi mesi fa, ma l’avete mai vista al suo interno?

Ne è trascorso di tempo da quando Cecilia Rodriguez – ai tempi fidanzata con Francesco Monte – conosceva Ignazio Moser nella casa del GF Vip e si interessava a lui, ma i due continuano ad essere più affiatati che mai. Certo, così come tutte le coppie, anche loro hanno avuto momenti ‘down’ della loro storia d’amore, ma il sentimento che li lega è talmente forte che niente e nessuno può scalfirli.

Lasciata la ‘vecchia’ casa, Cecilia ed Ignazio hanno scelto di trasferirsi in un’altra fatta ‘su misura’ per loro. Nel corso dei mesi scorsi, infatti, la giovane Rodriguez non ha perso occasione di rivelare ai suoi sostenitori quanto si stesse impegnando a studiare tutto nei minimi dettagli per far sì che il loro nuovo nido d’amore rispecchiasse alla grande le loro personalità. E adesso, vedendo i risultati, non possiamo altro che complimentarci con lei per il risultato ottenuto. A partire dalle sedie fino al pavimento, in casa Rodriguez-Moser è tutto in armonia!

Avete mai visto la casa di Cecilia ed Ignazio? È tutto incantevole!

Soltanto pochissimo tempo fa, vi abbiamo svelato alcuni ‘dettagli’ dell’interno di casa Rodriguez-Moser. Stavolta, invece, vogliamo mostrarvi qualcosa di pazzesco del loro nido d’amore e che, senza alcun dubbio, sarà l’angolo preferito della coppia: la veranda! Completamente chiusa da ampissime vetrate, in questa zona della casa si arriva direttamente dalla cucina ed è circondata da tantissimo verde.

Quello che più ci sorprende di questo angolo di casa è la scelta dell’arredamento fatto dalla coppia! Si tratta, ovviamente, di qualcosa di molto moderno, ma in perfetta armonia con ciascun elemento della stanza. Per il pavimento, infatti, Ignazio e Cecilia hanno scelto un parquet di legno chiarissimo che si combina perfettamente col colore scuro degli infissi. A dare quel tocco di colore in più, però, vi sono le sedie! Intorno ad un tavolo di marmo chiaro, la coppia ha scelto delle sedute in tessuto di colore verde. Vi assicuriamo: qualcosa di pazzesco! Infine, un ultimo tocco di stile che non può assolutamente mancare: il lampadario. Curiosi di sapere di che cosa parliamo? Guardate un po’ questo scatto:

Insomma, è stato tutto studiato nei minimi dettagli e il risultato è incantevole. Per noi, questo angolo di casa è decisamente uno spettacolo. A voi piace?