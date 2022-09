Chi è Goffredo Cerza, fidanzato di Aurora Ramazzotti: cosa fa nella vita, ma non solo; tutte le curiosità su di lui.

La loro storia è nata più di cinque anni fa e, attraverso i rispettivi canali social, condividono spesso incantevoli scatti di coppia. Parliamo di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza, una delle coppia più belle e solide del momento.

La figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker ha conosciuto Goffredo nel 2017, a Londra, dove lui studiava: da lì l’inizio di una meravigliosa storia d’amore. Ma cosa fa nella vita il 26 enne romano che ha rubato il cuore di Aurora? Ecco alcune curiosità su di lui.

Aurora Ramazzotti, chi è e cosa fa nella vita il fidanzato Goffredo Cerza

Si chiama Goffredo Cerza e da circa cinque anni è il compagno di vita della bellissima Aurora Ramazzotti. La conduttrice si mostra spesso in sua compagnia sul suo seguitissimo profilo Instagram e la coppia può contare su una vera e propria schiera di fan. Ma cosa sappiamo del genero di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker?

Goffredo ha 26 anni ed è originario di Roma, città dove si è diplomato alla Marymount International School. Trasferitosi a Londra, si è laureato in Ingegneria Elettrica alla University of London e ha conseguito un master in International Business alla Hult International Business School. Oggi Goffredo è un Marketing Manager e Business Analyst, ma accanto al suo lavoro c’è la sua grande passione.

Parliamo di sport e fitness, che nella vita del 26 enne romano hanno sempre avuto un ruolo di grande importanza. Come si può vedere sul suo canale Instagram, dove Goffredo condivide da sempre allenamenti e risultati, ma non è tutto. Il ragazzo, oltre ad essere iscritto alla Spartan Race, come si legge nella sua bio Instagram, possiede anche un account dedicato unicamente allo sport, “Kingcerzfitness”. Cosa sappiamo della sua famiglia?

Come si legge su Vanity Fair, tutta la famiglia Cerza lavora in ambito sanitario. Mamma Francesca è manager di un poliambulatorio a Roma, mentre il papà Fabio è specialista in Ortopedia e Traumatologia. Goffredo ha anche una sorella più grande, Carolina Cerza, che lavora come biologa molecolare, dopo aver conseguito un master in Medicina della Riproduzione Assistita e uno in Nutrizione, come si legge nella sua biografia di Instagram.

Goffredo è molto seguito su Instagram: il suo canale ufficiale conta più di 140 mila followers, coi quali condivide diversi scatti delle sue giornate. Ecco una delle immagini postate da Goffredo nel corso di questa estate:

E voi, conoscevate tutte queste informazioni sul fidanzato di Aurora Ramazzotti? Cosa aspettate a seguire la coppia sui sociali? I loro profili sono ricchi di contenuti super originali e interessanti, non ve ne pentirete.