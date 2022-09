Ha ammesso che sarà tra i concorrenti del Gf Vip: ormai è ufficiale

Nel corso di una sua intervista ha annunciato di essere tra i concorrenti della settima edizione del GF VIP: ormai è proprio ufficiale.

Se per tanti il mese di Settembre significa un ritorno alla routine di sempre, per tanti altri significa una sola cosa: l’inizio del GF VIP! Il famoso reality di Canale 5 ritornerà in onda a partire da Lunedì 19 Settembre e, come raccontato anche in un nostro articolo, è già pronto a regalare il primo colpo di scena.

Gli indizi che Alfonso Signorini ha lanciato sul prossimo cast del GF Vip sono stati davvero tantissimi nel corso di questi mesi, mai nessuno di questi però ha ‘spoilerato’ i concorrenti ufficiali. Certo, qualche settimana fa è stato svelato il nome del primo vippone che varcherà la porta rossa, ma oltre a questo non si è è stato detto più nulla. Adesso, a distanza di più di due settimane dall’inizio del programma, è stata annunciata la seconda concorrente ufficiale del programma. Il padrone di casa preferisce non proferire parola per il momento, ma stando a quanto si apprende dalle parole della diretta interessata sul settimanale Di Più Tv. sembrerebbe che sia proprio lei una delle concorrenti di questa edizione.

Fino a questo momento, il suo nome era stato difficilmente accostato al GF Vip, ma ormai ne abbiamo davvero la conferma: entrerà nella casa più spiata d’Italia. Curiosi di sapere di chi parliamo? Non indovinereste mai.

È tra i concorrenti del GF VIP: ora è ufficiale

Nel corso delle interviste rilasciate a quotidiani o a settimanali, si sa, i Vip nostrani adorano confessare qualche cosa di inedito o raccontare degli assurdi episodi – proprio come è accaduto ad un famoso cantante. C’è chi, però, sceglie di ‘anticipare’ prossimi progetti lavorativi, lasciando tutti di stucco. È proprio questo quello che è accaduto sulle pagine del settimanale Di Più Tv.

Stando a quanto si apprende dalla sua intervista per il famoso settimanale, sembrerebbe che un’amatissima cantante italiana sia la prossima concorrente ufficiale del GF VIP. Come dicevamo precedentemente, né il padrone di casa e né il canale social ufficiale del programma hanno lasciato intendere qualcosa. Le parole dell’amata cantante, però, lasciano poco spazio ai dubbi. Curiosi di sapere di chi stiamo parlando?

Amatissima ed apprezzata da tutti, sembrerebbe che Wilma Goich sarà tra i concorrenti del GF VIP. Abbiamo pochissime informazioni in merito, ma a quanto pare la cantante varcherà la porta rossa nel corso di questa edizione. Così come Giovanni Ciacci, anche la Goich ha una storia drammatica alle spalle, che siamo certi sia pronta a raccontare senza troppi peli sulla lingua.

Inutile dirvi che la notizia di Wilma Goich al GF VIP ha rallegrato tutti. Anche noi, in effetti, non vediamo l’ora di saperne di più, voi?